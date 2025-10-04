Israelul oprește ofensiva asupra orașului Gaza. Armata israeliană a intrat în defensivă în așteptarea negocierilor de pace

După săptămâni de confruntări intense în Fâșia Gaza, armata israeliană (Tsahal) a primit ordinul de a opri înaintarea în orașul Gaza și de a adopta o poziție defensivă. Decizia, cu o clară miză diplomatică, vine în urma unor negocieri nocturne între oficiali de rang înalt din Israel și Statele Unite, dar și pe fondul unui apel public ferm al președintelui american Donald Trump pentru încetarea imediată a bombardamentelor. Obiectivul declarat: crearea condițiilor pentru eliberarea ostaticilor și începerea unor tratative de pace, relatează The Times of Israel.

Washingtonul pare hotărât să își impună viziunea asupra deznodământului acestui conflict. La începutul lunii octombrie, președintele Trump a dat un ultimatum organizației Hamas: fie acceptă, până la sfârșitul săptămânii, planul său de pace, fie se confruntă cu „iadul”. Mesajul, ambalat în stilul caracteristic liderului american, a fost urmat de un aparent răspuns pozitiv din partea Hamas, care a acceptat parțial propunerile venite de la Casa Albă. Printre concesii: returnarea ostaticilor – atât a celor în viață, cât și a trupurilor celor decedați.

Totuși, mișcarea islamistă a respins punctele centrale ale planului: crearea unui așa-numit „Consiliu al Păcii” care să administreze Gaza și angajamentul pentru o demilitarizare completă a regiunii. Cu toate acestea, Trump a salutat gestul ca fiind „un pas spre un armistițiu durabil” și a anunțat că administrația sa a început consultări detaliate privind viitorul regiunii. Un viitor care, potrivit liderului american, nu se limitează la Gaza.

Încetarea focului, eliberarea ostaticilor, demilitarizarea și promisiunea unei eventuale statalități palestiniene. Pe hârtie, toate acestea compun o schiță de pace. Însă, în realitate, încrederea în viabilitatea acestor planuri rămâne fragilă. Așa cum remarca analistul Viaceslav Likhaciov într-o analiză recentă, intitulat sugestiv „Planul Trump pentru Gaza: șansă istorică sau iluzie reluată?”, marea întrebare rămâne dacă acest nou armistițiu va rezista dincolo de retorică.

