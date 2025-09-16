Israelul a declanșat ofensiva terestră în orașul Gaza. Avioanele israeliene au bombardat orașul și tancurile au invadat zona

Armata israeliană a lansat luni seară o ofensivă terestră de amploare în orașul Gaza, după lovituri aeriene masive, marcând o escaladare majoră a conflictului. Decizia premierului Benjamin Netanyahu, sprijinită de administrația Trump, dar contestată de șefii securității israeliene și de familiile ostaticilor, riscă să agraveze criza umanitară și să pericliteze viețile captivilor ținuți de Hamas.

Potrivit The Jerusalem Post, palestinienii spun că tancurile IDF au intrat în inima orașului într-o desfășurare care nu a mai fost văzută în nordul Gaza în ultimii doi ani. După săptămâni de intensificare a loviturilor aeriene asupra orașului Gaza, inclusiv doborârea unui număr din ce în ce mai mare de clădiri cu mai multe etaje, se pare că IDF a ajuns în sfârșit la punctul de cotitură pentru o invazie terestră la scară mai mare, scrie The Jerusalem Post.

Armata israeliană nu a anunțat deocamdată nimic, dar președintele Donald Trump a postat pe rețeaua sa Truth Social: „Tocmai am citit o știre conform căreia Hamas a mutat ostaticii la suprafață pentru a-i folosi ca scuturi umane împotriva ofensivei terestre a Israelului. Sper că liderii Hamas știu în ce se bagă dacă fac așa ceva. Aceasta este o atrocitate umană, așa cum puțini oameni au mai văzut până acum. Nu lăsați să se întâmple asta sau, TOATE "PARIURILE" SUNT ANULATE. ELIBERAȚI TOȚI OSTATICII ACUM!” - a cerut autoritar președintele american.

Netanyahu i-a mulțumit lui Trump

Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a mulțumit lui Trump pentru „sprijinul său neclintit în lupta Israelului împotriva Hamas și eliberarea tuturor ostaticilor noștri”.

Israelul și-a anunțat deja încă de săptămânile trecute intenția de a întreprinde o a doua ofensivă terestră în Gaza și avertizase populația să plece spre sud. Luni dimineață, se estima că peste 300.000 de locuitori au fugit din orașul Gaza spre sud, dar aproximativ 700.000 au rămas. IDF spera că, la fel ca în Rafah, majoritatea civililor din Gaza vor fugi odată ce forțele terestre israeliene vor începe să pătrundă în oraș.

O nouă invazie în orașul Gaza a stârnit controverse la nivel global, dar și în cadrul instituțiilor israeliene de apărare, majoritatea oficialilor din domeniul securității, inclusiv șeful de stat major al IDF, lt. gen. Eyal Zamir, opunându-se acestei mișcări. Cu toate acestea, Zamir nu a demisionat după ce a primit ordinul de a continua invazia de la prim-ministrul Benjamin Netanyahu. Aparent, el crede că poate echilibra atacul și impactul acestuia asupra ostaticilor israelieni, soldaților israelieni și civililor palestinieni, scrie Jerusalem Post.

Netanyahu consideră că ofensiva asupra orașului Gaza va aduce și mai multe pierderi Hamas, pe lângă înfrângerile grele pe care gruparea le-a suferit în ultimii doi ani.

Sediul Forumului Familiilor Ostatici și Dispăruți a criticat dur decizia de a intensifica acțiunile militare în orașul Gaza într-o declarație făcută luni seara târziu.

„După 710 nopți de captivitate în mâinile teroriștilor, această noapte ar putea fi ultima pentru ostaticii care abia supraviețuiesc și ultima noastră șansă de a-i localiza și a-i recupera pe cei decedați pentru a le oferi o înmormântare demnă”, se arată în declarație.

„Prim-ministrul Netanyahu poartă responsabilitatea personală pentru soarta ostaticilor. Poporul israelian nu va ierta sacrificiul ostaticilor și al soldaților. Semnele sunt clare”, spun familiile ostaticilor.

Forumul Familiilor Ostaticilor israelieni afirmă că premierul a fugit din Ierusalim după ce familiile au organizat un protest nocturn față de operațiunea din Gaza, relatează The Times of Israel.

Poliția a închis strada Azza din Ierusalim, unde se află reședința oficială a premierului Benjamin Netanyahu, după ce Forumul Familiilor Ostatici a anunțat că va organiza un protest nocturn față de începutul primei faze a operațiunii IDF de preluare a controlului asupra orașului Gaza.

Familiile ostaticilor se tem că operațiunea îi va pune în pericol pe cei dragi.

Rubio s-a aflat în Israel

Declanșarea ofensivei armatei israeliene, dacă se confirmă oficial, intervine în condițiile în care secretarul american de stat, Marco Rubio, s-a aflat luni în Israel și s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu, urmând ca marți să ajungă la Doha. În capitala Qatarului s-a desfășurat luni un summit al liderilor arabi și musulmani din regiune care au condamnat acțiunile Israelului de săptămâna trecută, când IDF a bombardat în Doha - țară aliată SUA, care mediază negocierile pentru un armistițiu în Gaza - o clădire în care se aflau negociatorii Hamas și lideri din exil ai mișcării. Raidul israelian la Doha nu și-a atins însă scopul.

Șefii de securitate ai Israelului – șeful Statului Major al IDF, lt. gen. Eyal Zamir, și șefii Mossad, Shin Bet și serviciilor de informații militare – l-au sfătuit pe premierul Benjamin Netanyahu să nu lanseze operațiunea. Ei au avertizat că aceasta ar putea pune în pericol viața ostaticilor israelieni încă deținuți în Gaza, ar duce la pierderi grele în rândul IDF și nu ar reuși să destrame Hamas, scrie Axios.

Ofensiva israeliană a început la câteva ore după ce secretarul de stat Marco Rubio s-a întâlnit cu premierul Benjamin Netanyahu și cu membri ai cabinetului său, în timp ce Rubio participa la o ceremonie a unui grup de coloniști într-un tunel sub satul palestinian Silwan din Ierusalimul de Est, la mică distanță de Moscheea Al-Aqsa, potrivit Axios.

„Trebuie să ne amintim cu cine avem de-a face aici — și anume cu un grup de oameni care și-au dedicat viața violenței și barbariei”, a declarat Rubio într-o conferință de presă cu Netanyahu. „Și când te confrunți cu această realitate dură, oricât de mult ne-am dori să existe o cale pașnică, diplomatică, de a o încheia - și vom continua să explorăm și să ne dedicăm acestui lucru - trebuie să fim pregătiți și pentru posibilitatea ca acest lucru să nu se întâmple”, a spus Rubio.

