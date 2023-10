Cel mai mare spital din Gaza, scut pentru tuneluri şi centre operaţionale Hamas. Acuzațiile Israelului VIDEO

Armata israeliană a acuzat vineri mişcarea islamistă Hamas că foloseşte principalul spital din Gaza ca scut pentru tunelurile şi centrele sale operaţionale, relatează Reuters.

"Hamas a transformat spitalele în centre de comandă şi control şi în ascunzători pentru teroriştii şi comandanţii Hamas", a declarat contraamiralul Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, într-o conferinţă de presă.

El a arătat fotografii, diagrame şi înregistrări audio care ar arăta cum Hamas foloseşte sistemul de spitale şi în special spitalul Al Shifa pentru a ascunde o varietate de posturi de comandă şi puncte de intrare în reţeaua extinsă de tuneluri de sub Gaza.

"Teroriştii Hamas operează în interiorul şi sub spitalul Shifa şi sub alte spitale din Gaza", a spus el. Oficialul Hamas Ezzat El-Reshiq, membru al biroului politic al mişcării, a precizat pe Telegram: "Ceea ce s-a raportat de către purtătorul de cuvânt al armatei inamice nu are nicio bază de adevăr". El acuză Israelul că răspândeşte minciuni ca "un preludiu pentru a comite un nou masacru împotriva poporului nostru".

IDF Spokesman Hagari revealed to the media today that Hamas' main operation is based out of tunnels below the Shifa Hospital in Gaza City.

He added that the vast intelligence compiled on the HQ has been shared with partner intelligence agencies.

Ads

Thread🧵 pic.twitter.com/01TzWTnysS