Armata israeliană epuizată. Rezervele de soldați, tot mai fragile în fața unei ofensive prelungite în Gaza

După aproape doi ani de război neîntrerupt, Israelul se confruntă cu o criză tăcută, dar profundă: tot mai mulți rezerviști refuză să se întoarcă pe front. Pentru unii, e vorba de epuizare fizică și psihică. Pentru alții, e o problemă de conștiință. În ambele cazuri, armata israeliană pare să-și fi atins limitele, scrie The New York Times.

În timp ce guvernul de la Ierusalim pregătește o nouă ofensivă majoră în orașul Gaza, oficialii militari recunosc, în surdină, că nu mai pot conta pe aceleași resurse umane. Planul prevede chemarea a încă 60.000 de rezerviști și prelungirea serviciului militar pentru alți 20.000. Numai că, după sute de zile de luptă, tot mai puțini răspund prezent.

O uzură profundă, dincolo de cifre

Armata nu a oferit date clare despre proporția rezerviștilor care nu mai revin în unități, dar, în spatele ușilor închise, fenomenul este recunoscut. Deși oficialii încearcă să minimalizeze amploarea problemei, ofițeri de teren descriu unități epuizate, cu efective care, în unele cazuri, au scăzut la jumătate.

Cei care lipsesc o fac fie din motive personale — căsnicii tensionate, locuri de muncă pierdute, probleme de sănătate mentală — fie pentru că nu mai cred în acest război. În spatele anonimatului, soldați și comandanți vorbesc despre o armată suprasolicitată, despre misiuni reluate fără repaus, despre camarazi care nu mai pot continua.

„Modelul actual nu mai poate funcționa. Armata e extenuată,” spune Omer Dank, analist militar și rezervist în forțele aeriene.

Într-o companie de infanterie cu 100 de oameni, doar 60 au mai răspuns ultimului apel. În altă unitate, prezența a coborât la 40%. Pentru a păstra moralul, comandanții recurg la rotații mai blânde: o săptămână în Gaza, urmată de două de pauză plătită.

Patriotismul pus la încercare

Oficial, nimeni nu refuză. În realitate, tot mai mulți nu mai vin. Și totuși, sancțiunile sunt rare. Doar câțiva au ajuns în închisoare militară pentru câteva zile. Unul dintre aceștia este Ron Feiner, căpitan în vârstă de 26 de ani, care a refuzat recent să se întoarcă în Gaza. A petrecut peste 270 de zile în uniformă, dar spune că nu mai poate susține o campanie care pare fără sfârșit.

„Guvernul trage de războiul ăsta cât poate, chiar dacă lasă ostaticii în urmă,” afirmă el.

Un alt soldat rezervist își păstrează tăcerea asupra numelui, dar spune că a asistat la incendierea deliberată a mai multor locuințe palestiniene în nordul Gazei — o practică autorizată, susține el, de comandanții săi. Armata a declarat că orice abateri vor fi investigate.

Gaza, dar și Liban, Cisiordania, Siria

Problema nu e doar Gaza. Armata israeliană operează simultan pe mai multe fronturi: în sudul Libanului, în Siria, în orașe palestiniene din Cisiordania. Rezerviștii, cândva mobilizați entuziast după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, încep acum să își pună întrebări.

Atunci, peste 300.000 de oameni au fost mobilizați. Rata de prezentare la ordin a depășit, la început, 100%. Dar, doi ani mai târziu, entuziasmul s-a transformat în epuizare, iar loialitatea oarbă a devenit dubiu tăcut.

„Nu e vorba că oamenii se eschivează. Pur și simplu nu mai pot,” spune Ariel Heimann, fost general de brigadă și coordonator al rezerviștilor.

Mulți sunt la al treilea sau al patrulea tur de serviciu. Viața personală și profesională a fost suspendată, pe termen nedefinit.

O societate în tensiune

Frustrarea crește și din cauza excepțiilor sistemice. În timp ce rezerviștii se întorc iar și iar în tranșee, zeci de mii de tineri ultraortodocși sunt exceptați de la serviciul militar. Este un compromis politic între premierul Benjamin Netanyahu și partidele religioase care îl susțin. Pentru soldații de pe teren, situația e greu de acceptat.

„E un abuz cinic al patriotismului nostru,” spune Ron Peretz, student și rezervist, aflat la al patrulea stagiu militar. „Ne cheamă din nou și din nou, în timp ce alții nu sunt niciodată chemați.”

Unii rezerviști au fost transferați pe fronturi mai calme, precum Cisiordania, pentru a evita epuizarea. Dar ofensiva din Gaza cere constant efective noi, iar rezervele de oameni — și de voință — sunt pe sfârșite.

Un război fără ieșire clară

În ciuda criticilor, unii soldați continuă să se întoarcă. Avshalom Zohar-Sal, combatant de 28 de ani, a plecat din nou spre Gaza în mai, în ciuda rugăminților familiei și ale prietenei sale. Nu mai credea în această ofensivă, dar nu putea abandona unitatea.

„Cum să stai acasă când ceilalți sunt acolo?” spunea atunci.

Contactat din nou săptămâna trecută, de NYT, nu mai era sigur că va răspunde apelului data viitoare.

