Un document clasificat arată că obiectivele armatei israeliene au eșuat în Gaza

Soldați israelieni în Gaza Foto: Hepta

Un document intern clasificat al armatei israeliene (IDF), analizat în prezent de mai multe brigăzi, arată că ofensiva militară de amploare împotriva Hamas, desfășurată în luna mai sub numele de „Carele lui Ghedeon”, nu și-a atins obiectivele strategice, potrivit unui reportaj difuzat de postul israelian Channel 12.

Conform sursei citate, documentul a fost redactat de Centrul de Informare Operațională al forțelor terestre și circulă deja în cadrul mai multor unități. Deși campania a fost prezentată oficial ca un succes, analiza internă indică fără echivoc că operațiunea nu a reușit nici să înfrângă militar Hamas, nici să elibereze ostaticii ținuți în Fâșia Gaza.

„Israelul a comis aproape toate greșelile posibile în desfășurarea acestei campanii”, se arată în documentul citat.

Strategie incoerentă, obiective neclare

Raportul critică în termeni duri deciziile tactice și strategice ale armatei, acuzând comanda militară că a acționat „contrar propriei doctrine”, prin permiterea accesului Hamas la resurse esențiale prin canale umanitare și prin lipsa presiunii temporale asupra inamicului.

Se menționează, de asemenea, o gestionare deficitară a resurselor, precum și o erodare a sprijinului internațional, în timp ce trupele israeliene au fost suprasolicitate și demoralizate.

În paralel, evaluarea observă că Hamas a avut în continuare acces la resurse logistice, teritorii sigure și metode adaptate de luptă, toate acestea permițându-i să supraviețuiască ofensivei și să revendice victoria.

Critici la adresa priorităților tactice

Documentul subliniază că IDF a revenit în mod repetat în aceleași zone, avansând lent, cu un accent disproporționat pe evitarea pierderilor umane proprii, în detrimentul atingerii obiectivelor militare.

Se face referire la uzura echipamentelor, deficitul de personal și o pregătire slabă pentru confruntarea cu tactici de gherilă — factori esențiali care ar fi contribuit la rezultatul sub așteptări al campaniei.

Decizii politice vs. eficiență militară

Raportul identifică și o abordare politică ambiguă din partea decidenților israelieni, care ar fi mizat pe o logică de descurajare și negocieri de încetare a focului, mai degrabă decât pe o victorie militară clară. În acest context, IDF este acuzată de „incompetență” în organizarea și distribuirea ajutoarelor umanitare, fapt ce ar fi permis Hamas să întrețină o campanie falsă privind foametea, cu scopul de a atrage presiune internațională asupra Israelului.

Totuși, aceeași evaluare notează că ofensiva a avut un efect indirect asupra negocierilor privind ostaticii, întrucât Hamas ar fi redus pretențiile în cadrul tratativelor, iar presiunea militară exercitată a dus la creșterea numărului de ostatici pe care gruparea era dispusă să-i elibereze.

Întrebări privind viitoarea ofensivă din orașul Gaza

Channel 12 adaugă că, în rândul ofițerilor care au consultat documentul, există îngrijorări serioase cu privire la lecțiile (ne)învățate din această campanie, în condițiile în care Israelul pregătește o nouă ofensivă asupra orașului Gaza în luna octombrie.

În pofida criticilor din evaluarea internă, șeful Statului Major al IDF, Eyal Zamir, și alți oficiali de rang înalt au continuat să laude public campania, invocând impactul moral și presiunea militară exercitată asupra Hamas.

