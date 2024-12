Israel Katz, ministrul israelian al apărării, a recunoscut luni, 23 decembrie, că ţara sa l-a ucis pe Ismail Haniyeh, liderul mişcării islamiste palestiniene Hamas, în iulie, la Teheran, într-o declaraţie în care a ameninţat că va decapita conducerea rebelilor yemeniţi, scrie AFP.

Iranul şi Hamas au imputat asasinarea lui Haniyeh, pe 31 iulie în capitala iraniană, Israelului, care nu a comentat. Din octombrie 2023, Hamas luptă împotriva armatei israeliene în Fâşia Gaza.

"Îi vom lovi puternic pe houthi, le vom viza infrastructura strategică şi le vom decapita conducerea, la fel cum am făcut cu Haniyeh, (Yahya) Sinwar (fost lider al Hamas) şi (Hassan) Nasrallah (fost lider al Hezbollahului libanez) la Teheran, în Gaza şi în Liban", a declarat Katz în cursul unui eveniment la Ministerul Apărării.

"Oricine va ridica mâna împotriva Israelului îşi va vedea mâna tăiată, iar braţul lung al forţelor de apărare Israeliene îl va lovi şi îl va trage la răspundere", a adăugat Katz, potrivit unui comunicat publicat de minister.

Aceasta este prima recunoaştere publică a faptului că Israelul s-a aflat în spatele asasinarii lui Haniyeh în iulie în capitala iraniană.

