Trupele israeliene intră în Gaza. Netanyahu pregătește un plan pentru cucerirea completă a orașului

Armata israeliană a intrat miercuri, 20 august, în prima fază a unei ofensive extinse asupra orașului Gaza, după ce autoritățile de la Tel Aviv au aprobat desfășurarea unui plan care presupune mobilizarea a 60.000 de rezerviști, într-o operațiune militară majoră în interiorul enclavei palestiniene, relatează nbcnews.com.

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Effie Defrin, a declarat că forțele israeliene „au început acțiunile preliminare și etapele inițiale ale ofensivei asupra orașului Gaza” și că trupele „se află deja pe poziții în apropierea orașului.”

Oficialul militar a precizat că vor fi intensificate atacurile asupra Hamas, pe care Israelul îl consideră responsabil pentru atacurile din 7 octombrie și îl desemnează drept „organizație teroristă”.

Totodată, armata israeliană a transmis că va continua să emită avertismente pentru a permite evacuarea populației civile, în încercarea de a reduce numărul victimelor.

„Continuăm să permitem livrarea ajutoarelor umanitare către populația din Fâșia Gaza și chiar extindem acest sprijin, cu puncte suplimentare de distribuție centralizată”, a mai spus Defrin.

Ofensiva are loc în contextul în care comunitatea internațională continuă să facă apel la încetarea focului, iar organizațiile pentru drepturile omului și Națiunile Unite avertizează asupra riscului de pierderi masive de vieți omenești în rândul populației civile.

Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului în teritoriile palestiniene a transmis miercuri că decizia Israelului de a prelua controlul complet asupra orașului Gaza „va duce la moartea în masă a civililor și la distrugerea infrastructurii esențiale pentru supraviețuirea populației.”

Ofensiva vine în urma unei alte decizii controversate, aprobate tot miercuri de guvernul israelian, privind extinderea unei așezări evreiești în Cisiordania ocupată, într-o zonă care ar diviza efectiv teritoriul în două. Grupurile pentru drepturile omului și oficialii palestinieni avertizează că acest proiect subminează perspectivele unei viitoare soluții cu două state.

Hamas și ONU condamnă acțiunile Israelului

Hamas a condamnat ofensiva, acuzând guvernul israelian că „își continuă războiul brutal împotriva civililor nevinovați” și că urmărește „distrugerea orașului Gaza și strămutarea completă a populației – o crimă de război în toată regula.”

Pe fondul escaladării, ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a aprobat planul operațional și a extins perioada de serviciu militar pentru încă 20.000 de rezerviști. Ofensiva urmează să forțeze deplasarea a zeci de mii de palestinieni din nordul către sudul Fâșiei Gaza – o regiune deja afectată de o criză alimentară severă, în contextul restricțiilor impuse de Israel asupra ajutoarelor.

Biroul prim-ministrului israelian a transmis miercuri seară că premierul Benjamin Netanyahu „a cerut scurtarea termenelor pentru preluarea ultimelor bastioane teroriste și înfrângerea Hamas.”

„Prim-ministrul își exprimă aprecierea profundă pentru luptătorii rezerviști și familiile acestora, precum și pentru toți soldații IDF. Împreună vom învinge”, se arată în declarația oficială.

Negocieri fragile pentru încetarea focului

Ofensiva a fost anunțată la scurt timp după ce Hamas ar fi acceptat un nou plan de încetare a focului, propus de mediatori arabi, potrivit unor surse egiptene citate de NBC News. Planul, elaborat pe baza unei propuneri avansate de trimisul american pentru Orientul Mijlociu în timpul administrației Trump, prevede o pauză de 60 de zile în ostilități, timp în care ar urma să fie eliberați o parte dintre cei aproximativ 50 de ostatici rămași.

„Mingea este acum în terenul Israelului”, a declarat ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty, adăugând că se așteaptă „un răspuns pozitiv cât mai curând posibil”, pentru a face față crizei umanitare acute din Gaza.

Întrebat despre evoluția negocierilor, un purtător de cuvânt al guvernului israelian a indicat o declarație anterioară a lui Netanyahu, care sugera că Israelul intenționează să meargă mai departe cu planul de a prelua controlul asupra orașului Gaza și că Hamas „se află sub o presiune uriașă”.

Situație umanitară critică

Imagini satelitare recente sugerează că mulți locuitori ai orașului Gaza au început deja să fugă din zonă. Regiunile din sudul orașului, anterior ocupate de tabere de corturi, par acum goale, potrivit imaginilor din 16 august, comparativ cu cele din 9 august.

„Nu există niciun loc sigur, nici în nord, nici în sud,” a declarat pentru NBC News Mohammed Abu Sharia, un tată din Gaza City, forțat să își părăsească locuința pentru a doua oară. „Încerc doar să salvez viața familiei mele. Suferim din cauza lipsei de hrană și a faptului că nu avem aproape nimic cu noi.”

Comitetul Internațional al Crucii Roșii a avertizat că „strămutările suplimentare și intensificarea ostilităților riscă să agraveze o situație deja catastrofală.”

Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, susține că peste 62.000 de persoane au fost ucise în enclavă de la debutul ofensivei israeliene din octombrie 2023 – dintre care mii de copii. Atacul israelian a fost declanșat ca reacție la incursiunile conduse de Hamas în sudul Israelului, în urma cărora au murit 1.200 de persoane, iar aproximativ 250 au fost luate ostatice.

Între timp, în Israel, presiunea publică asupra guvernului Netanyahu crește. Mii de cetățeni au ieșit în stradă în weekendul trecut, într-o demonstrație masivă însoțită de o grevă generală, mulți exprimând temeri că ofensiva asupra orașului Gaza ar putea pune în pericol viața ostaticilor încă deținuți.

