Israelul a ridicat starea de urgență pentru localitățile de lângă Fâșia Gaza. E pentru prima dată după atacul din 7 octombrie 2023

Autor: Adrian Zia
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 17:28
Israelul a ridicat starea de urgență pentru localitățile de lângă Fâșia Gaza FOTO X/@le_Parisien

Israelul a ridicat luni, 27 octombrie, starea de urgență în localitățile din sudul țării apropiate de Fâșia Gaza, ce fusese instaurată după atacul fără precedent al Hamas din 7 octombrie 2023, informează AFP.

'Am decis să adopt recomandarea armatei și să ridic, pentru prima dată după 7 octombrie, regimul special pe frontul' de sud, a afirmat ministrul israelian al apărării Israel Katz, citat într-un comunicat al biroului său de presă.

Această 'decizie reflectă noua realitate privind securitatea în sudul țării, obținută datorită acțiunii hotărâte și puternice a luptătorilor noștri curajoși' după doi ani contra Hamas, a adăugat ministrul.

Un armistițiu este în vigoare din 10 octombrie între Israel și mișcarea islamistă palestiniană Hamas în Gaza, după doi ani de război.

Armata israeliană a lansat o ofensivă de anvergură în Fâșia Gaza ca represalii la atacul din 7 octombrie din sudul Israelului. Ea continuă să controleze circa jumătate din teritoriul palestinian asediat și devastat.

Starea de urgență în aglomerările situate până la 80 de kilometri de Gaza acorda autorităților puteri speciale pentru menținerea ordinii publice și asigurarea securității civililor.

Aceste puteri prevedeau inclusiv restricții de circulație, închiderea instituțiilor de învățământ sau evacuarea produselor periculoase.

Decizia de a nu prelungi această stare specială reflectă o schimbare în evaluarea situației de securitate și redă gestionarea vieții cotidiene în mâinile autorităților civile.

Locuitorii israelieni evacuați după atacul din 7 octombrie au fost deja autorizați să se întoarcă acasă. Ultimele restricții de acces lângă frontiera cu Fâșia Gaza au fost ridicate în iulie 2025.

Acest dispozitiv fusese de asemenea impus în tot Israelul în iunie 2025 în timpul atacului israelian în Iran care a dus la represalii iraniene înainte de încheierea unui armistițiu, 12 zile mai târziu.

