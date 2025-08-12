Ministrul israelian de Finanțe avertizează că planul lui Netanyahu privind Gaza este sortit eșecului

Autor: Veronica Andrei
Luni, 11 August 2025, ora 23:43
Ministrul israelian de Finanțe avertizează că planul lui Netanyahu privind Gaza este sortit eșecului
Bezalel Smotrich, ministrul israelian de Finanțe/ FOTO:X/@PlumeDuLevant

Tensiunile din interiorul guvernului israelian ating un nou prag, după ce ministrul de finanțe, Bezalel Smotrich, a declarat că și-a pierdut încrederea în capacitatea premierului Benjamin Netanyahu de a obține o „victorie decisivă” în Fâșia Gaza. Declarația vine la doar câteva zile după ce cabinetul de securitate al Israelului a aprobat extinderea operațiunilor militare în enclava devastată de conflict.

Smotrich, o figură ultranaționalistă și unul dintre actorii-cheie ai coaliției aflate la putere, îl acuză pe Netanyahu că face „jocuri tactice” fără o direcție strategică clară, în pofida promisiunilor repetate ale premierului că armata israeliană va merge „până la capăt”. Ministrul îl critică dur pe Netanyahu pentru că ar lăsa deschisă posibilitatea unui armistițiu cu gruparea Hamas, în schimbul eliberării ostaticilor – o mișcare pe care o consideră o dovadă de slăbiciune.

„Am rămas în guvern atâta timp cât am crezut că ne îndreptăm spre o victorie clară”, a declarat Smotrich, citat de Financial Times. „Acum, însă, mi-am pierdut încrederea că premierul poate – sau vrea – să conducă armata israeliană în acea direcție”. Iar concluzia sa este tăioasă: „Așa nu se câștigă un război.”

Smotrich susține că are în vedere o alternativă mai agresivă, despre care nu oferă detalii, dar pe care o descrie drept un plan capabil să aducă „o victorie militară fulgerătoare”.

O ofensivă extinsă, dar amânată

Între timp, cabinetul de securitate condus de Netanyahu a ordonat pregătirea pentru o eventuală ocupare completă a orașului Gaza, în ceea ce ar fi cea mai amplă etapă a ofensivei de până acum. Totuși, surse citate de presa internațională indică faptul că această fază ar putea fi amânată până la începutul lunii octombrie. Rațiunile sunt atât logistice, cât și umanitare: e nevoie de mobilizarea rezerviștilor, evacuarea forțată a sute de mii de palestinieni și instalarea infrastructurii necesare pentru acordarea de asistență umanitară minimă.

Netanyahu a respins deja criticile tot mai vocale venite inclusiv din interiorul propriului guvern, declarând că planul său este „cea mai bună cale de a pune capăt războiului și de a o face cât mai repede cu putință”.

Fracturi în coaliția de guvernare

Mesajul transmis de Smotrich este cu atât mai semnificativ cu cât vine din partea unui aliat esențial pentru supraviețuirea coaliției aflate la putere. Critica sa sugerează că fragilitatea nu mai vine doar din presiunea externă, ci și din fisurile interne ale unei conduceri care promite forță, dar pare să ezite în decizii cruciale.

Deocamdată, Netanyahu mizează pe imaginea unui lider ferm, capabil să gestioneze un conflict complicat, dar realitatea de pe teren – și din propriul guvern – indică o cu totul altă dinamică: aceea a unui lider tot mai contestat, inclusiv de cei care l-au adus la putere.

