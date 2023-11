Momente emoţionante la reunirea foştilor copii ostatici ai Hamas cu familia: ”Ţi-a fost dor de mine?” VIDEO

Momente emoţionante au avut loc în timp ce copii ostatici eliberaţi de Hamas în cadrul unui acord cu Israelul s-au reunit cu familiile lor, vineri, relatează CNN.

Centrul Medical pentru Copii Schneider a publicat o înregistrare video în care Ohad Munder, în vârstă de nouă ani, fuge către tatăl său, Avi Zichri, şi se îmbrăţişează. El a fost eliberat împreună cu bunica sa, Ruth, şi cu mama sa, Keren.

În altă înregistrare video postată de centru apare Yoni Asher care-şi îmbrăşează soţia, Doran, şi pe cele două fiice mici, Aviv şi Raz.

Yoni îşi întreabă fiicele, în ebraică, ”v-a fost dor de mine? V-aţi gândit la tati? Aviv te-ai gândit la tati? da? Ai gândit lucruri frumoase depre mine, da? Ce a spus mami despre mine?”.

9-year-old Israeli boy Ohad Munder runs into his father’s arms after being held as a hostage for 49 days. pic.twitter.com/8DvuwbrIAE

”Am veit aici doar ca doctorul să ne verifice şi apoi mergem acasă, dar am pus multe păpuşi şi jucării afară pentru tine. Toţi oamenii de aici ţi-au adus cadouri, sunt toate aici”, spune el.

În alte imagini de la Centrul Schneider apar fostele ostatice Daniel Aloni şi fiica sa Emilia zâmbind şi îmbrăţişând membri ai familiei.

Daniel Aloni este una dintre cele trei femei care a apărut într-o înregistrare video publicată de Hamas la sfârşitul lunii trecute. Ea venise în kibuţul Nir Oz să-şi viziteze familia şi a fost răpită împreună cu fiica sa.

'Your dream came true, we are going home'

Yoni Asher is reunited with wife Doron, daughters 4-year-old Raz and 2-year-old Aviv pic.twitter.com/tiGMRPaqCc