Liderul Hamas a fost ucis de o bombă sofisticată introdusă clandestin în vila de oaspeți din Teheran cu luni în urmă

Liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a fost ucis săptămâna aceasta de o bombă sofisticată, controlată de la distanță, care a fost introdusă clandestin în vila de oaspeți din Teheran în care era cazat, și nu de o rachetă, așa cum s-a spus, potrivit New York Times.

Potrivit publicației, care citează șapte oficiali din Orientul Mijlociu, inclusiv doi iranieni, și un oficial american, dispozitivul exploziv a fost introdus clandestin în clădirea Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Teheran în urmă cu aproximativ două luni.

Potrivit surselor, bomba a detonat de la distanță odată ce s-a confirmat că Haniyeh se afla în cameră, în jurul orei 2 dimineața, ora locală.

Explozia a fost atât de țintită încât camera alăturată în care se afla liderul Jihadului Islamic Palestinian, Ziyad al-Nakhalah, a suferit puține pagube, au declarat oficiali iranieni pentru NYT.

.@nytimes "An explosive device hidden in a heavily guarded complex where [Hamas leader] Ismail Haniyeh was known to stay in Iran was what killed him, ..." No one knows but this is a much more likely possibility than an airstrike or manportable missile. https://t.co/Ecue1zRINp