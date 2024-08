Şeful aripii militare a Hamas, Mohammed Deif, a fost ucis într-un atac aerian israelian în Gaza luna trecută, a confirmat joi, 1 iulie, armata israeliană, la o zi după ce liderul politic al grupării, Ismail Haniyeh, a fost asasinat la Teheran, relatează Reuters.

”IDF (Forţele de Apărare ale Israelului) anunţă că, la 13 iulie 2024, avioanele de luptă IDF au lovit în zona Khan Yunis şi, în urma unei evaluări a informaţiilor, se poate confirma că Mohammed Deif a fost eliminat în atac”, a declarat armata.

Hamas nu a răspuns imediat la o solicitare de a comenta anunţul israelian, care a venit în timp ce mulţimile s-au adunat la Teheran pentru procesiunea funerară a liderului Hamas, Ismail Haniyeh.

The IDF and The Israeli Security Agency (ISA) officially confirm the elimination of Hamas Chief of General Staff Mohammed Deif, in an operation on July 13, 2024, in the Khan Younis area. pic.twitter.com/PirbIVwVWv

Deif era considerat unul dintre artizanii atacului Hamas din 7 octombrie asupra sudului Israelului, care a declanşat războiul din Gaza, aflat acum în cea de-a 300-a zi.

Una dintre cele mai dominante figuri ale Hamas, Deif a avansat în rândurile grupării timp de 30 de ani, dezvoltând reţeaua sa de tuneluri şi expertiza în fabricarea bombelor. Zeci de ani, a ocupat primul loc pe lista celor mai căutaţi israelieni, fiind considerat personal responsabil pentru moartea a zeci de israelieni în atentate sinucigaşe cu bombă.

”Pas mare spre eradicarea Hamas”

Ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant, a declarat că prin confirmarea uciderii comandantului militar al Hamas, Mohammed Deif, se face "un pas mare" înainte spre eradicarea grupării teroriste.

”Uciderea maestrului ucigaş Muhammad Deif, un "Bin Laden al Gazei", la 13 iulie 2024, este un mare pas spre eradicarea Hamas ca organizaţie militară şi guvernamentală şi spre atingerea obiectivelor războiului pe care ni le-am propus”, a scris Gallant pe X, mesajul fiind însoţit de o fotografie în care ministrul pare că îl bifează pe Deif cu un marker negru pe un grafic de perete ce descrie structura grupului terorist.

Muhammad Deif, the ‘Osama Bin Laden of Gaza,’ was eliminated on 13.07.24. This is a significant milestone in the process of dismantling Hamas as a military and governing authority in Gaza, and in the achievement of the goals of this war.

The operation was conducted precisely and… pic.twitter.com/WCgL5fBkEC