Hamas vede un moment de aur pentru Palestina. Un lider, despre victimele războiului din Gaza: „Nu ne vom face griji pentru viața lor” VIDEO

Un oficial de rang înalt al Hamas a apărat atacurile mortale din 7 octombrie asupra Israelului, declarând că acestea au creat un „moment de aur” pentru cauza palestiniană, în ciuda zecilor de mii de morți din Gaza.

Într-un interviu amplu pentru CNN, la Doha, la două săptămâni după ce a supraviețuit unui atac aerian israelian asupra unui complex Hamas din capitala Qatarului, Ghazi Hamad a subliniat condamnarea internațională tot mai mare a ofensivei Israelului în Gaza și a valului de țări care au recunoscut statul palestinian. El nu și-a cerut scuze în ceea ce privește consecințele pentru civilii palestinieni din Gaza, care au suportat greul atacurilor neobosite ale Israelului asupra Gazei.

„Știți care este beneficiul zilei de 7 octombrie acum? ... Dacă vă uitați la Adunarea Generală (a Națiunilor Unite) de ieri, când aproximativ 194 de oameni au deschis ochii și au privit atrocitatea, brutalitatea Israelului și toți au condamnat Israelul. Am așteptat acest moment timp de 77 de ani”, a spus el.

„Cred că acesta este un moment de aur pentru ca lumea să schimbe istoria”, a adăugat el.

Comentariile sale au venit în aceeași zi în care președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, a condamnat atacul din 7 octombrie într-un discurs adresat ONU – afirmând că Hamas nu ar avea niciun rol de jucat într-un stat palestinian – și cu o zi înainte ca prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu să se adreseze adunării.

Militanții Hamas au ucis 1.200 de persoane în Israel pe 7 octombrie 2023 și au luat peste 250 de ostatici într-un atac sălbatic. Acesta a declanșat o ofensivă brutală din partea Israelului, despre care ministerul sănătății din Gaza spune că a ucis peste 65.000 de oameni, majoritatea femei și copii.

Evenimentele din 7 octombrie au fost fără precedent în istoria Israelului, dar cu distrugerea pe scară largă, foametea și un număr atât de mare de morți și răniți în Gaza, guvernul lui Benjamin Netanyahu s-a confruntat cu acuzații că răspunsul său a fost disproporționat – echivalând chiar cu genocid.

Întrebat de CNN dacă Hamas își împărtășește o parte din vină – dacă atacurile au meritat miile de morți din Gaza, înaltul oficial Hamas a refuzat să își asume măcar o parte din responsabilitate și a spus: „Știu că prețul este atât de mare, dar întreb din nou, care este opțiunea?”

Confruntând furia din Gaza

În ultimele luni, unii din Gaza și-au exprimat furia față de Hamas, acuzând grupul că refuză să pună capăt războiului, lăsând oamenii să sufere fără mâncare și apă.

În timpul interviului, CNN i-a arătat lui Hamad imagini cu oameni din Gaza care îndemnau Hamas să renunțe la putere.

Într-un clip arătat lui Hamad, un protestatar anti-Hamas spune: „Mesajul nostru către Hamas este să încetați să jucați jocuri de noroc și să vă aventurați cu noi. Sunteți deconectați de la realitate. Mai ales că conducerea Hamas se află în afara Gazei. Unii oameni spun că au ucis cu carnea copiilor noștri, în timp ce stăteau în hoteluri.”

Hamad a refuzat să se uite la filmare mai mult de câteva secunde, împingând iPad-ul care afișa imaginile la o parte. El a spus că știe că oamenii suferă, dar a dat vina pe nemulțumirea lor pe agresiunea israeliană.

„Știu, am văzut, am văzut”, a spus el. „Știu că oamenii suferă.”

Hamas a răspuns brutal celor care critică acțiunile sale în Gaza.

În aprilie, un bărbat palestinian în vârstă de 22 de ani a fost torturat și ucis de militanții Hamas după ce a criticat public grupul și a participat la rare proteste anti-Hamas în Gaza, potrivit familiei sale. În mai, palestinienii au demonstrat împotriva Hamas în nordul Gazei, în ceea ce pare a fi cel mai mare protest împotriva grupului militant de la atacurile sale asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Ostatici ca scuturi umane

Hamad a vorbit cu CNN în timp ce asaltul Israelului asupra orașului Gaza era în plină desfășurare. Israelul încearcă să cucerească complet cel mai mare oraș al enclavei, spunând că acesta rămâne o fortăreață a Hamas.

Hamas a fost acuzată în repetate rânduri de Israel că folosește civili drept scuturi umane, iar un mesaj de acum o săptămână din partea aripii militare a Hamas, Brigăzile Al-Qassam, indica faptul că ostaticii rămași în orașul Gaza au fost „distribuiți în cartierele orașului Gaza”, punându-i practic în aceeași situație.

„Nu ne vom face griji pentru viața lor atâta timp cât (prim-ministrul israelian) Netanyahu a decis să-i ucidă”, se arată în declarația Brigăzilor Al-Qassam.

Întrebat dacă ostaticii sunt folosiți pentru a descuraja invazia Israelului, Hamad a negat că Hamas folosește ostaticii rămași drept scuturi umane și a insistat că toți sunt tratați „conform principiilor islamice”.

Unii dintre ostaticii eliberați au ieșit înfometați și slăbiți, în timp ce alții au susținut abuzuri sexuale în captivitate, acuzații pe care Națiunile Unite le-au subliniat și ele.

Ca răspuns, Hamad a spus că „nu există nicio dovadă care să demonstreze că folosim aceste lucruri împotriva oamenilor”.

„Premisele noastre (sunt cele ale) Islamului”.

Întrebat dacă Hamas va ține cont de apelurile de a permite Crucii Roșii acces la ostatici, Hamad a ezitat, numind situația de la fața locului „complicată”.

Supraviețuind unui atac surpriză asupra Qatarului

Așezat într-un hol puternic luminat, cu fotolii așezate de-a lungul peretelui în jurul unui poster cu Ierusalim, cu o fotografie înrămată a regretatului lider politic Hamas, Ismail Haniyeh, care a fost ucis în capitala iraniană Teheran anul trecut, Hamad a spus că SUA sunt la fel de vinovate ca și Israelul pentru atacul din 9 septembrie asupra Qatarului, care a vizat conducerea Hamas.

Hamad s-a numărat printre liderii grupării vizați în acel atac. El și-a descris supraviețuirea ca fiind „un miracol”.

Atacul israelian a avut loc într-un moment în care oficialii Hamas revizuiau o propunere de încetare a focului din partea Statelor Unite. Atacul a asigurat oprirea bruscă a negocierilor, a spus Hamad.

„Înghețate”, a declarat Hamad pentru CNN, când a fost întrebat despre stadiul actual al discuțiilor.

O parte din vină aparține Statelor Unite, a spus el, sugerând că nu acționează cu bună-credință și, în schimb, îndeplinesc ordinele Israelului.

„Aceasta este problema cu americanii, nu pot dovedi că sunt mediatori onești și neutri”, a spus el.

Condițiile puse de Israel pentru a pune capăt războiului sunt clare: returnarea ostaticilor, vii și morți, și distrugerea Hamas în schimbul unui armistițiu care ar declanșa negocieri.

Majoritatea comunității internaționale, deși sporește presiunea asupra Israelului pentru a înceta luptele, este la fel de clară în ceea ce privește faptul că Hamas trebuie să se dezarmeze imediat. Comentariile lui Hamad au subliniat cât de departe este această cerere de intențiile grupării.

„(Aripa armată) a Hamas este o armă legitimă și legală, folosită tot timpul împotriva ocupației”, a spus el.

Dacă s-ar înființa un stat palestinian, a spus el, armele Hamas ar fi îndreptate către armata palestiniană.

„Dar nu ai putea exclude Hamas din chestiunile... palestiniene și din situația palestiniană, pentru că Hamas joacă un rol pozitiv”, a spus el.

„Nu ne vom preda niciodată. Nu ne vom preda niciodată.”

