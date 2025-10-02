Liderul militar Hamas din Gaza se opune planului de încetare a focului propus de Trump

Mediatorii au luat legătura cu șeful aripii militare a Hamas din Gaza, care a indicat că nu este de acord cu noul plan de încetare a focului propus de președintele Trump.

Se crede că Izz al-Din al-Haddad consideră că planul a fost conceput pentru a pune capăt Hamas, indiferent dacă grupul îl acceptă sau nu, și, prin urmare, este hotărât să continue lupta, scrie BBC.

Cadrul în 20 de puncte al președintelui american Donald Trump pentru a pune capăt războiului - care a fost deja acceptat de Israel - prevede ca Hamas să se dezarmeze și să nu aibă niciun rol viitor în guvernarea Gazei.

Se crede că o parte din conducerea politică a Hamas din Qatar este deschisă să îl accepte cu ajustări - dar au constatat că au influența limitată, deoarece nu au control asupra ostaticilor deținuți de grup.

Se crede că mai sunt 48 de ostatici, dintre care doar 20 în viață.

Un alt obstacol pentru unii membri ai Hamas este faptul că planul le cere să predea toți ostaticii în primele 72 de ore de la încetarea focului - oferind astfel singura lor monedă de schimb.

Chiar și cu garanția lui Trump că Israelul va respecta termenii, există o lipsă de încredere în cadrul grupării că Israelul nu își va relua operațiunile militare odată ce primește ostaticii - în special după ce a încercat să asasineze conducerea Hamas la Doha într-un atac aerian luna trecută, sfidând SUA.

Se crede, de asemenea, că unii lideri Hamas se opun desfășurării de către SUA și statele arabe a ceea ce planul descrie drept „o Forță Internațională de Stabilizare temporară” în Gaza, pe care o consideră o nouă formă de ocupație.

În plus, o hartă a retragerilor fazate ale trupelor israeliene din Gaza, distribuită de administrația Trump, arată ceea ce aceasta numește o „zonă tampon de securitate” de-a lungul granițelor Gazei cu Egiptul și Israelul.

Nu este clar cum ar fi administrată această zonă, dar dacă Israelul este implicat, este probabil să fie și un punct de dispută.

Mai mult, de când a fost de acord cu planul luni seară, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a părut să respingă mai multe dintre condiții.

Într-un videoclip distribuit pe X, el a insistat că armata israeliană va putea rămâne în anumite părți ale Fâșiei Gaza și că Israelul a declarat că va „rezista cu forța” unui stat palestinian.

Acest lucru contravine termenilor cadrului american, care prevede că forțele israeliene se vor retrage complet „cu excepția unei prezențe în perimetrul de securitate care va rămâne până când Gaza va fi securizată în mod corespunzător împotriva oricărei amenințări teroriste reapărute”.

De asemenea, se precizează că, odată ce planul este finalizat, ar putea exista o „cale credibilă către autodeterminarea și statul palestinian”.

Hamas a declarat anterior că nu se va dezarma până când nu va fi înființat un stat palestinian suveran.

Armata israeliană a lansat o campanie în Gaza ca răspuns la atacul condus de Hamas asupra sudului Israelului din 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și alte 251 au fost luate ostatice.

Cel puțin 66.225 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene din Gaza de atunci, potrivit ministerului sănătății din teritoriu, condus de Hamas.

