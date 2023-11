Clădire din Gaza în care se joacă copii, sit de lansare a rachetelor Hamas: "Trebuie să vezi cu ochii tăi ca să crezi așa ceva" VIDEO

Soldații israelieni care înaintează în Fâșia Gaza descoperă orori în serie operate de teroriștii Hamas.

Comandantul batalionul 50 al IDF (Forțele de Apărare ale Israelului) a filmat și a descris interiorul unei clădiri descoperite în nordul Fâșiei Gaza, teritoriu cucerit în ultimele zile după lupte cu gruparea teroristă Hamas.

Potrivit acestuia, spațiul era administrat teoretic de către Misiunea Cercetașilor. Pe pereți pot fi văzute cu desene ale unor copii în ipostaze specifice mișcării. În aceeași încăpere, pe de altă parte, soldații israelieni au filmat un lansator de rachete complex, folosit de gruparea Hamas.

"Par orientate că Așkelon, către partea de nord a Israelului. Trebuie s-o vezi cu ochii tăi ca să crezi așa ceva", mai spune ofițerul IDF.

This is what we are finding in Gaza.

A building where children play is a Hamas rocket launching site.

You have to see it to believe it: pic.twitter.com/KmMxfbYj93