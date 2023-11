Poliția și ofițerii Shin Bet (serviciul intern de informații din Israel) au adunat în ultimele zile numeroase mărturii referitoare la abuzurile inimaginabile comise pe 7 octombrie de către teroriștii Hamas care au ieșit din Fâșia Gaza.

Interogarea celor câteva sute de suspecți palestinieni arestați după carnagiu, relevă că aceștia plănuiau să ajungă în centrul țării, precum și să preia controlul asupra unor așezări pentru o perioadă lungă de timp, să-i ia ostatici pe rezidenți și să-i tortureze.

Investigațiile arată că planul de acțiune al teroriștilor a dat greș în urma confruntărilor cu membri ai forțelor de securitate, cu rezerviștii sau cu civili.

Poliția a făcut publică mărturia unei femei care spune că a fost martoră la violul în grup și la uciderea unei adolescente în timp ce se ascundea de teroriștii care purtau uniforme militare.

„I-am văzut pe palestinieni aplecând-o, violând-o și pur și simplu dând-o la următorul. Era în viață când au violat-o. Era în picioare și sângera pe spate. Criminalul a tras-o de păr. A împușcat-o în cap în timp ce o viola, nici măcar nu și-a ridicat pantalonii. I-au tăiat sânul și s-au jucat cu el”, a afirmat femeia în prima parte a mărturiei.

Mărturia completă a femeii n-a fost dată publicității, dar se pare că ulterior mutilării și uciderii i-ar fi retezat și capul adolescentei siluite. „Pur și simplu se plimbau cu capul cuiva pentru a inspira putere. Îl purtau în mână ca pe o geantă”, mai apare în comunicatul Poliției.

