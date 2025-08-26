Mărturia cutremurătoare a unui medic al MSF din Gaza: „Nu m-am descurcat cu copiii mei. Nu i-am salvat, nu i-am protejat” FOTO

Medicul Dr. Ahmed Seyam, chirurg în cadrul Médecins Sans Frontières / MSF (Medici Fără Frontiere), povestește pentru Humans of New York scenele de groază pe care le trăiește zilnic, alături de soție și copii, în Gaza. După ce familia sa a fost grav afectată de un atac, copiii medicului au început să aibă mai multe probleme psihologice, iar soția sa a rămas paralizată. Medicul spune acum că regretă că a refuzat să plece când a avut ocazia. FOTO

„Ultimul lucru pe care l-am auzit a fost glasul copiilor mei jucându-se, apoi totul s-a făcut negru. Când mi-am deschis ochii, am crezut că am orbit. Nu vedeam nimic. Nu le mai auzeam vocile. Am verificat dacă soția mea era în viață. Avea spatele și picioarele fracturate, dar trăia. Așa că am aprins lanterna telefonului și am încercat să-i găsesc pe copii. Fetița mea de trei ani, Julia, mă striga de sub dărâmături: «Baba, Baba, unde ești?» Am dus-o într-un loc sigur și m-am întors după al doilea fiu al meu, Kareem. Avea un traumatism cranian sever. Era ca în transă. Repeta mereu: Îmi pare rău, mama. Te rog să nu mă învinovățești. Îmi pare rău!”, povestește medicul pentru Humans of New York.

Acesta povestește că s-a ocupat personal de rănile copiilor săi pentru ca aceștia să simtă că tatăl încă îi poate proteja.

„Când i-am adus la spital, am refuzat să las colegii mei să se ocupe de rănile lor. M-am ocupat singur. Eu le-am făcut pansamentele. Eu le-am scos firele. Am vrut să simtă: Tata are grijă de noi, poate încă ne poate proteja. Poate că încă este eroul nostru”, mai povestește medicul.

Ahmed Seyam povestește că, în prezent, soția sa este paralizată, iar copiii au rămas cu traume puternice după atacul în care au fost răniți.

„Ne descurcăm… cred. Soția mea este acum într-un scaun cu rotile; nu mai poate merge. Așa că eu am grijă de toți. Rănile copiilor se vindecă încet. Dar există o mare problemă cu creierul lor. Nu pot mânca bine, nu pot vorbi bine. Julia încă se trezește noaptea țipând. De fiecare dată când aude o rachetă, începe să tremure și să plângă. Obișnuiam să-i spun: «Nu-ți face griji. Nu ne vizează pe noi.» Este un mit pe care toți din Gaza îl spunem copiilor noștri. Dar nu mai funcționează; acum știe că e o minciună”, mai spune acesta.

Medicul își exprimă regretul că nu a acceptat să plece din Gaza când a avut ocazia. Acesta susține că a rămas din iubire pentru oameni și pentru pacienți.

„Încerc să mă țin tare, ca ei să mă vadă încă drept eroul lor. Dar nu, acum nu sunt puternic. Sunt slab. Nu mănânc cum trebuie. Obișnuiam să mă îmbrac mai bine. Nu sunt bine. Este atâta frică. Frica că nu se vor recupera niciodată. Dacă va mai fi un alt atac, chiar și în apropiere, își vor pierde mințile. Mă înțelegi? Și simt atâta vinovăție, pentru că eu sunt motivul pentru care am rămas. Am avut șansa să plecăm din Gaza, acum un an. Dar am refuzat. Pentru că îmi iubesc oamenii. Îmi iubesc pacienții, de aceea am ales să rămân. Dar regret totul. Copiii mei aveau dreptul să își trăiască viața. Nu viața asta pe care am ales-o eu pentru ei. Nu sunt bine. Nu m-am descurcat cu copiii mei. Nu i-am salvat, nu i-am protejat. Obișnuiam să fim o familie frumoasă. Dar acum, nu mai știu.”

