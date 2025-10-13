491 de zile în mâinile Hamas. Un ostatic israelian dezvăluie cum a supraviețuit într-un tunel adânc de 30 de metri, plin de apă puturoasă și viermi, bătut și umilit

Pe 7 octombrie 2023, la Kibbutz Be’eri, Eli Sharabi a crezut că alarma de urgență anunța, ca de obicei, un nou atac cu rachete. În Israel, astfel de momente deveniseră parte din rutina zilnică — o pauză scurtă, un refugiu într-o cameră sigură, apoi viața merge mai departe.

Dar în dimineața aceea, când s-a ridicat să își pregătească un ceai în bucătărie, și-a dat seama că nimic nu mai era obișnuit. Sunetele nu mai veneau din cer, ci de pe pământ. Comunitatea lui era atacată.

La câteva ore după, la 10:45, în timp ce el și familia lui încă purtau pijamalele, ușa camerei de siguranță s-a deschis sub forța unor bărbați înarmați, cu fețele acoperite. În casă încă atârnau baloanele de la aniversarea fiicelor lui – 16 și 13 ani.

Așa începe Hostage, prima mărturie scrisă de unul dintre israelienii răpiți de Hamas. Este o carte mărturie despre supraviețuire, scrie Daily Mail.

Sharabi povestește cum a fost despărțit de familie, legat la ochi și transportat doar câțiva kilometri, până în Gaza. Picioarele îi erau strânse cu atâta forță încât simțea pielea arzând. În jur, alți captivi — printre ei, un muncitor thailandez care nu-și putea opri plânsul.

Zilele treceau fără somn, între explozii și zgomotul dronelor. Apoi a fost dus mai adânc sub pământ: o trapă ascunsă într-o moschee l-a coborât la peste 30 de metri adâncime, într-un tunel fierbinte, întunecat, în care aerul mirosea a umezeală și a teamă.

Acolo, în semiîntuneric, a întâlnit alți șase ostatici – printre ei, tineri care scăpaseră de la festivalul Nova, locul unde sute de oameni au fost uciși.

„Supraviețuirea e o formă de disciplină”

Sharabi, cel mai în vârstă dintre ei, avea 51 de ani. „Trebuie să rezistăm”, le spunea. „Supraviețuirea e o formă de disciplină.” Ca fost director de companie și tată, spunea că a învățat să gestioneze conflictele și oamenii. În captivitate, aceleași abilități i-au salvat mintea.

Zilele curgeau una în alta. Încercau să se țină ocupați cu jocuri de cărți sau de table. Cineva citea mereu același roman – Shadow and Bone de Leigh Bardugo.

Apoi, într-o zi de ianuarie 2024, o bombă a lovit moscheea de deasupra. Ostaticii au fost mutați într-un alt tunel, și mai jos, și mai strâmt. Mirosul de canal și larvele care se mișcau prin noroi deveniseră parte din cotidian.

Gardienii le ofereau mâncare în schimbul recitării unor versete din Coran. Niciunul nu a acceptat. Unul dintre gardieni îl bătea zilnic. Altul, într-un gest neașteptat de uman, i-a spălat o cămașă murdară. „Nici acel gest nu m-a făcut să cred că nu m-ar fi ucis fără ezitare”, scrie Sharabi.

Vorbind araba, el a înțeles discuțiile dintre captori: nu recunoșteau existența Israelului, dar nici a altor state occidentale. „Pentru ei, lumea întreagă e o ficțiune”, notează autorul.

Uneori, mai reușea să obțină ceva în plus pentru ceilalți. A păcălit un gardian că e bolnav și a primit o sticlă de Fanta. O împărțea cu ceilalți, ca pe un ritual al speranței. Făceau exerciții fizice în secret, cu sticlele de apă pe post de gantere.

Tot timpul, Sharabi a crezut că familia lui trăiește. Cartea e dedicată soției sale, Lianne, și fiicelor lor, Noiya și Yahel — ucise în acea zi, la fel ca fratele lui, Yossi.

El nu a știut acest lucru decât după eliberare. După 491 de zile.

„Libertatea a fost cel mai amar moment al vieții mele”, scrie.

Povestea lui Eli Sharabi nu e despre răzbunare, ci despre rezistență. Despre cum, în adâncul pământului, printre viermi și teroare, un om a decis că nu va muri acolo.

