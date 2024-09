Armata israeliană a anunțat sâmbătă, 28 septembrie, moartea liderului Hezbollah, Hassan Nasrallah, o afirmație confirmată ulterior chiar de gruparea libaneză. Informațiile sugerează că atacul a implicat aproximativ 85 de bombe „bunker-buster”, care sunt concepute să pătrundă adânc în sol înainte de se detona, scrie presa israeliană.

Cunoscute și sub denumirea de „muniție de penetrare a solului”, aceste rachete se îngroapă adânc în pământ înainte de a detona și cântăresc între 900-1.800 de kg fiecare. Convenția de la Geneva a interzis utilizarea lor în zonele dens populate. Dahiyeh este un cartier dens populat din Beirut, iar rachetele israeliene au aplatizat mai multe clădiri rezidențiale.

⚡️Reported to be a crater in the Dahiyeh suburb of 🇱🇧Beirut after an 🇮🇱Israeli Air Force F-15 strike. As a result of the strike, the leader of "Hezbollah" Hassan Nasrallah was killed pic.twitter.com/ztrZwNvHOP