Managerul Nvidia, către un ostatic al Hamas: „Avinatan Or, sper că ai o scuză bună pentru că nu ai fost la birou timp de 738 de zile”

Autor: Maria Mora
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 12:22
742 citiri
Managerul Nvidia, către un ostatic al Hamas: „Avinatan Or, sper că ai o scuză bună pentru că nu ai fost la birou timp de 738 de zile”
Avinatan Or, ostatic eliberat de Hamas FOTO X/Israel Daily News Podcast

Eddie Goldenberg, manager la compania americană de tehnologie Nvidia, își începe mesajul către colegul său de multă dor într-un mod destul de derutant. „Avinatan Or, sper că ai o scuză bună pentru că nu ai fost la birou timp de 738 de zile”, i-a transmis acesta ostaticului eliberat recent de Hamas.

Avinatan Or, în vârstă de 32 de ani, a fost eliberat pe 13 octombrie, din captivitatea Hamas.

Inginer electrician la Nvidia în Israel, Or, în vârstă de 32 de ani, fusese răpit de la festivalul de muzică Nova pe 7 octombrie 2023, împreună cu alte 250 de persoane, inclusiv prietena sa, Noa Argamani, ale cărei strigăte disperate pe spatele unei motociclete au devenit una dintre cele mai tulburătoare imagini ale atacului Hamas.

Șeful său și-a început mesajul de bun găsit într-un mod aparent șocant, relatează Bild.

„Avinatan Or, sper că ai o scuză bună pentru că nu ai fost la birou timp de 738 de zile”, a glumit Goldenberg, după ca a continuat mesajul

Goldenberg continuă scriind că șeful departamentului de resurse umane israelian, Gideon Rosenberg, a trimis un e-mail tuturor angajaților în fiecare duminică dimineață, timp de doi ani. În acest e-mail, a precizat numărul de zile în care Avinatan Or fusese ținut captiv și i-a invitat pe toți angajații la un moment săptămânal de comemorare în fața ziarului Kiryat Gazeta din Tel Aviv.

„Dar în fiecare duminică dimineață, timp de doi ani, șeful departamentului de resurse umane al NVIDIA Israel, Gideon Rosenberg, a trimis un e-mail tuturor angajaților, numărând zilele în care ați fost captiv și chemând pe toți să i se alăture pentru o priveghi de reamintire în fața porții Kirya, care ținea în fiecare duminică seară. Chiar și CEO-ul global, Jansen Huang, ți-a menționat numele în fiecare întâlnire internă trimestrială, spunându-le celor 40.000 de angajați că colegul lor era ținut captiv de Hamas. Ce minunat că te-ai întors acasă. Am auzit că ai o prietenă minunată care te așteaptă cu nerăbdare, părinți iubitori, că lucrezi într-un loc care are grijă de tine și am și vești destul de bune despre ce s-a întâmplat cu acțiunile tale în ultimii doi ani”, a scris Goldenberg.

Chiar și directorul general al Nvidia, Jensen Huang, le-a amintit de Avinatan în fiecare ședință trimestrială internă, în fața a 40.000 de angajați, subliniind că colegul lor era ținut captiv de Hamas. Goldenberg a continuat să scrie cât de minunat era că Or se întorsese acum acasă - cu o prietenă care îl așteptase cu nerăbdare, părinți iubitori și un angajator grijuliu.

„Avinatan — bine ai venit acasă. Întoarcerea ta în siguranță aduce o profundă ușurare și bucurie întregii echipe Nvidia. Suntem aici pentru tine și pentru familia ta în timp ce începeți acest următor capitol de vindecare”, a scris Huang într-o scrisoare trimisă angajaților Nvidia și văzută de Reuters.

A pierdut până la 40% din greutatea corporală

Citând mărturii ale ostaticilor și rapoarte medicale inițiale, presa israeliană a declarat că Or a fost înfometat și a pierdut până la 40% din greutatea corporală. A fost complet izolat și nu a văzut alți ostatici.

Huang a scris că „noapte de noapte” angajații Nvidia au stat de veghe alături de mama lui Or, Ditza. El a menționat că, timp de doi ani, mii de angajați Nvidia din Israel au servit în armată.

„Mulți s-au confruntat cu dureri, pierderi și incertitudini imense. Unii și-au pierdut membri ai familiei sau persoane dragi”, a spus el. „Pierderile pentru familiile noastre evreiești, druze și arabe deopotrivă au fost imense.”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a vizitat pe Or și pe alți patru foști ostatici la spital miercuri.

Nvidia, un important designer de cipuri AI de ultimă generație, a intrat în Israel în 2020 și intenționează să se extindă acolo. Este situată în Yokne'am, un centru pentru companiile de tehnologie din apropierea Haifei.

Acordul de pace din Gaza ar putea fi rupt. Israelul și SUA ar putea relua bombardamentele pentru că Hamas nu respectă una dintre cele mai importante cerințe
Acordul de pace din Gaza ar putea fi rupt. Israelul și SUA ar putea relua bombardamentele pentru că Hamas nu respectă una dintre cele mai importante cerințe
Hamas promite să returneze Israelului toate cadavrele ostaticilor decedaţi, conform acordului privind Gaza, în pofida tensiunilor tot mai mari şi a avertismentelor dure venite de la Tel Aviv...
Rămășițele a încă doi presupuși ostatici israelieni morți predate de Hamas Crucii Roșii. Urmează identificarea
Rămășițele a încă doi presupuși ostatici israelieni morți predate de Hamas Crucii Roșii. Urmează identificarea
Crucea Roşie a informat armata israeliană miercuri seara, 15 octombrie, că a preluat de la Hamas, în oraşul Gaza, două sicrie care conţin aparent cadavre ale unor ostatici ucişi, relatează...
#razboi Gaza, #ostatic hamas, #ostatic eliberat, #ostatic israelian, #Nvidia , #Razboi Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A plecat de acasa cu o bancnota, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuti oameni de pe planeta
ObservatorNews.ro
Apartamente in Centru la 67.000 de euro si bolizi la 13.500 de euro. Escrocheria surorii lui Carmen Dan
DigiSport.ro
A plecat de acasa cu o bancnota, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuti oameni de pe planeta

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Reacțiile de groază, surprinse de camere după explozia din București. Imaginile arată ca la cutremur VIDEO
  2. Evacuare în masă la Liceul Bolintineanu după explozie. Ministerul Educației: 15 săli de clasă sunt avariate
  3. 19 suspecți în dosarul de corupție de la Spitalul Militar. Prejudiciu de milioane de lei adus bugetului UE, al statului și al unității sanitare
  4. Dezvăluire de impact. Un fotbalist din Generația de Aur a copilărit în blocul distrus de explozie: ”Acolo la parter știi cine a stat?”
  5. Trafic blocat pe Calea Rahovei. STB modifică traseele mai multor linii după explozia devastatoare
  6. Patriarhia îndeamnă la rugăciune după tragedia de pe Calea Rahovei. „Preoții din zonă sunt pregătiți pentru a oferi asistență spirituală și sprijin material”
  7. Explozie într-un bloc din București. O adolescentă a căzut de la etajul 7 la 5. În ce stare se află VIDEO
  8. Managerul Nvidia, către un ostatic al Hamas: „Avinatan Or, sper că ai o scuză bună pentru că nu ai fost la birou timp de 738 de zile”
  9. Pericolul din blocul din Rahova în care a avut loc explozia, semnalat încă de joi. ”Pe scară deja câțiva contori de gaz continuă să piuie”. Cine ar fi repornit gazele
  10. S-a schimbat televiziunea! Una dintre cele mai îndrăgite emisiuni pleacă de la Pro TV