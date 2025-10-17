Managerul Nvidia, către un ostatic al Hamas: „Avinatan Or, sper că ai o scuză bună pentru că nu ai fost la birou timp de 738 de zile”

Eddie Goldenberg, manager la compania americană de tehnologie Nvidia, își începe mesajul către colegul său de multă dor într-un mod destul de derutant. „Avinatan Or, sper că ai o scuză bună pentru că nu ai fost la birou timp de 738 de zile”, i-a transmis acesta ostaticului eliberat recent de Hamas.

Avinatan Or, în vârstă de 32 de ani, a fost eliberat pe 13 octombrie, din captivitatea Hamas.

Inginer electrician la Nvidia în Israel, Or, în vârstă de 32 de ani, fusese răpit de la festivalul de muzică Nova pe 7 octombrie 2023, împreună cu alte 250 de persoane, inclusiv prietena sa, Noa Argamani, ale cărei strigăte disperate pe spatele unei motociclete au devenit una dintre cele mai tulburătoare imagini ale atacului Hamas.

Șeful său și-a început mesajul de bun găsit într-un mod aparent șocant, relatează Bild.

„Avinatan Or, sper că ai o scuză bună pentru că nu ai fost la birou timp de 738 de zile", a glumit Goldenberg

Goldenberg continuă scriind că șeful departamentului de resurse umane israelian, Gideon Rosenberg, a trimis un e-mail tuturor angajaților în fiecare duminică dimineață, timp de doi ani. În acest e-mail, a precizat numărul de zile în care Avinatan Or fusese ținut captiv și i-a invitat pe toți angajații la un moment săptămânal de comemorare în fața ziarului Kiryat Gazeta din Tel Aviv.

Chiar și directorul general al Nvidia, Jensen Huang, le-a amintit de Avinatan în fiecare ședință trimestrială internă, în fața a 40.000 de angajați, subliniind că colegul lor era ținut captiv de Hamas. Goldenberg a continuat să scrie cât de minunat era că Or se întorsese acum acasă - cu o prietenă care îl așteptase cu nerăbdare, părinți iubitori și un angajator grijuliu.

„Avinatan — bine ai venit acasă. Întoarcerea ta în siguranță aduce o profundă ușurare și bucurie întregii echipe Nvidia. Suntem aici pentru tine și pentru familia ta în timp ce începeți acest următor capitol de vindecare”, a scris Huang într-o scrisoare trimisă angajaților Nvidia și văzută de Reuters.

A pierdut până la 40% din greutatea corporală

Citând mărturii ale ostaticilor și rapoarte medicale inițiale, presa israeliană a declarat că Or a fost înfometat și a pierdut până la 40% din greutatea corporală. A fost complet izolat și nu a văzut alți ostatici.

Huang a scris că „noapte de noapte” angajații Nvidia au stat de veghe alături de mama lui Or, Ditza. El a menționat că, timp de doi ani, mii de angajați Nvidia din Israel au servit în armată.

„Mulți s-au confruntat cu dureri, pierderi și incertitudini imense. Unii și-au pierdut membri ai familiei sau persoane dragi”, a spus el. „Pierderile pentru familiile noastre evreiești, druze și arabe deopotrivă au fost imense.”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-a vizitat pe Or și pe alți patru foști ostatici la spital miercuri.

Nvidia, un important designer de cipuri AI de ultimă generație, a intrat în Israel în 2020 și intenționează să se extindă acolo. Este situată în Yokne'am, un centru pentru companiile de tehnologie din apropierea Haifei.

