"Nu va exista un stat palestinian, acest pământ este al nostru". Mesaj radical al premierului israelian Benjamin Netanyahu

Autor: Adrian Zia
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 22:04
Benjamin Netanyahu, premierul Israelului FOTO X/@IsraeliPM_Rus

La o ceremonie organizată la Maale Adumim (Cisiordania), care a marcat semnarea unui acord de dezvoltare urbană, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a respins ferm perspectiva unui stat palestinian. „Nu va exista un stat palestinian. Acest pământ este al nostru”, a declarat el locuitorilor și oficialilor locali, scrie i24news.tv.

În discursul său, Netanyahu a amintit prima sa vizită în zonă la vârsta de 18 ani, la scurt timp după războiul din 1967, când Israel a luat Cisiordania și Ierusalimul de Est de sub controlul Iordaniei, care le anexase în 1948.

El a anunțat un plan de dezvoltare la scară largă care își propune să dubleze populația orașului Maale Adumim la 70.000 în următorii cinci ani, o mișcare pe care a descris-o drept „o schimbare considerabilă” pentru oraș și regiune.

Referindu-se la războiul în desfășurare, Netanyahu a lăudat curajul soldaților IDF și rezistența cetățenilor israelieni. El a promis că va lupta până când toți ostaticii rămași vor fi eliberați și Hamas va fi complet învinsă. „Ceea ce a început în Gaza se va termina în Gaza”, a spus el.

Prim-ministrul a subliniat, de asemenea, confruntarea mai amplă a Israelului cu Iranul și cu intermediarii săi regionali, inclusiv cu rebelii Houthi. El a afirmat că scopul războiului este de a garanta securitatea Israelului și de a proteja „viitorul a milioane de israelieni”.

În încheierea discursului său, Netanyahu a subliniat hotărârea Israelului: „Luptăm pentru a asigura supraviețuirea Israelului și pentru a îndeplini visul generațiilor trecute și viitoare”.

