Ministrul Apărării din Israel amenință cu distrugerea Gazei: „În curând, porțile iadului se vor deschide”

Orașul Gaza va fi distrus dacă gruparea islamistă palestiniană Hamas nu acceptă pacea în termenii dictați de Israel, a amenințat vineri, 22 august, ministrul apărării israelian, Israel Katz.

„În curând, porțile iadului se vor deschide asupra ucigașilor și violatorilor (grupării) Hamas în Gaza, până când vor accepta condițiile stabilite de Israel pentru a pune capăt războiului, în principal eliberarea tuturor ostaticilor și dezarmarea” mișcării islamiste palestiniene, a scris ministrul pe contul său de pe platforma X.

„Dacă nu acceptă, Gaza, capitala Hamas, se va transforma în Rafah sau Beit Hanoun”, a adăugat Katz, referindu-se la două orașe din Fâșia Gaza, în mare parte distruse de Israel în războiul pe care îl poartă împotriva Hamas de aproape doi ani, după atacul fără precedent al grupării islamiste asupra Israelului, din 7 octombrie 2023.

Noile comentarii făcute de Israel Katz vin la două zile după ce acesta a ordonat mobilizarea a 60.000 de rezerviști pentru a susține operațiunile militare care au obiectivul de a cuceri orașul Gaza.

Cabinetul de securitate prezidat de premierul Benjamin Netanyahu a aprobat la începutul lunii august un plan pentru cucerirea acestui oraș și a taberelor de refugiați din vecinătate, preluarea controlului asupra întregii fâșii Gaza, eliberarea ostaticilor și dezarmarea mișcării islamiste palestiniene Hamas.

De mai bine de o săptămână, armata israeliană, care a cucerit în peste 22 de luni de război aproximativ 75% din Fâșia Gaza, și-a intensificat atacurile și operațiunile terestre în orașul Gaza și în taberele de refugiați din vecinătate, considerate ultimele bastioane ale Hamas.

