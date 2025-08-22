Ministrul Apărării din Israel amenință cu distrugerea Gazei: „În curând, porțile iadului se vor deschide”

Autor: Maria Mora
Vineri, 22 August 2025, ora 11:47
494 citiri
Ministrul Apărării din Israel amenință cu distrugerea Gazei: „În curând, porțile iadului se vor deschide”
Israelul amenință cu distrugerea Gaza FOTO X::@QudsNen

Orașul Gaza va fi distrus dacă gruparea islamistă palestiniană Hamas nu acceptă pacea în termenii dictați de Israel, a amenințat vineri, 22 august, ministrul apărării israelian, Israel Katz.

„În curând, porțile iadului se vor deschide asupra ucigașilor și violatorilor (grupării) Hamas în Gaza, până când vor accepta condițiile stabilite de Israel pentru a pune capăt războiului, în principal eliberarea tuturor ostaticilor și dezarmarea” mișcării islamiste palestiniene, a scris ministrul pe contul său de pe platforma X.

„Dacă nu acceptă, Gaza, capitala Hamas, se va transforma în Rafah sau Beit Hanoun”, a adăugat Katz, referindu-se la două orașe din Fâșia Gaza, în mare parte distruse de Israel în războiul pe care îl poartă împotriva Hamas de aproape doi ani, după atacul fără precedent al grupării islamiste asupra Israelului, din 7 octombrie 2023.

Noile comentarii făcute de Israel Katz vin la două zile după ce acesta a ordonat mobilizarea a 60.000 de rezerviști pentru a susține operațiunile militare care au obiectivul de a cuceri orașul Gaza.

Cabinetul de securitate prezidat de premierul Benjamin Netanyahu a aprobat la începutul lunii august un plan pentru cucerirea acestui oraș și a taberelor de refugiați din vecinătate, preluarea controlului asupra întregii fâșii Gaza, eliberarea ostaticilor și dezarmarea mișcării islamiste palestiniene Hamas.

De mai bine de o săptămână, armata israeliană, care a cucerit în peste 22 de luni de război aproximativ 75% din Fâșia Gaza, și-a intensificat atacurile și operațiunile terestre în orașul Gaza și în taberele de refugiați din vecinătate, considerate ultimele bastioane ale Hamas.

Trupele israeliene intră în Gaza. Netanyahu pregătește un plan pentru cucerirea completă a orașului
Trupele israeliene intră în Gaza. Netanyahu pregătește un plan pentru cucerirea completă a orașului
Armata israeliană a intrat miercuri, 20 august, în prima fază a unei ofensive extinse asupra orașului Gaza, după ce autoritățile de la Tel Aviv au aprobat desfășurarea unui plan care...
Israelul a lansat prima etapă a atacului împotriva Fâșiei Gaza. Este vorba despre o operațiune „fără precedent”, transmite presa israeliană
Israelul a lansat prima etapă a atacului împotriva Fâșiei Gaza. Este vorba despre o operațiune „fără precedent”, transmite presa israeliană
Israelul a lansat primele etape ale atacului planificat împotriva Fâșiei Gaza, iar forțele israeliene se află deja la periferia orașului Gaza, miercuri, după confruntări cu Hamas de o...
#razboi Gaza, #oras gaza, #Israel Hamas, #israel gaza, #israel katz , #Razboi Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Serena Williams a recunoscut: a luat un medicament si a ajuns "de nerecunoscut"
ObservatorNews.ro
Aproape toata tara intra sub cod portocaliu si galben de ploi si vijelii
DigiSport.ro
Pana si ei au recunoscut! Verdictul dat in Scotia, dupa ce FCSB a facut scandal la finalul meciului cu Aberdeen

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O procuroare și prietena ei au fost arestate în fața unui restaurant, în timp ce repetau ce funcție deține. Imaginile de pe body-cam-ul polițistului au fost făcute publice VIDEO
  2. Hidrologii se așteaptă la inundații în mai multe județe. Până când e valabilă avertizarea HARTĂ
  3. Europa îi solicită lui Trump detașarea de avioane militare în România. Ce alte garanții mai cer statele UE pentru Ucraina
  4. Ministrul Apărării din Israel amenință cu distrugerea Gazei: „În curând, porțile iadului se vor deschide”
  5. Caravane medicale cu servicii decontate prin CNAS. Spitalele vor putea oferi asistență medicală mobilă în zonele izolate sau slab dezvoltate
  6. Mii de angajați ar putea fi trimși în șomaj tehnic de Combinatul Siderurgic Galați. “Este doar o propunere de reducere a cheltuielilor, care sunt mult mai mari decât veniturile"
  7. Dificila "depacificare" a Uniunii Europene
  8. Caramitru, lecție privind „istoria reală” a României: „Nu suntem daci care au creat Europa și se plimbau cu nave spațiale conduse telepatic”
  9. Alertă după ce un bărbat a evadat din spitalul de psihiatrie. A fost internat forțat după ce a hărțuit o tânără pentru care făcuse o obsesie
  10. Cod portocaliu și galben de vijelii și ploi torențiale în aproape toată țara. Grindină de 3-4 cm în Ardeal