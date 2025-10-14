Momentul emoționant când tânărul cu origini românești eliberat de Hamas își revede familia după 738 de zile de captivitate VIDEO

Guy Gilboa Dalal, tânăr cu origini românești, și-a putut îmbrățișa din nou familia după 738 de zile petrecute în captivitatea grupării Hamas, fiind unul dintre cei 20 de ostatici israelieni eliberați luni.

Momentul emoționant a fost transmis de televiziuni, iar Ambasada Israelului la București a subliniat că „iubirea tămăduitoare a familiei” a fost forța care i-a ținut uniți pe cei dragi în toți acești ani.

Eliberarea sa face parte dintr-un schimb de prizonieri mai amplu, care a inclus aproape 2.000 de deținuți palestinieni, în cadrul primei faze a acordului de încetare a focului intermediat de SUA, și marchează un pas important în procesul de restabilire a normalității pentru familiile afectate de conflict.

"Iubirea tămăduitoare a familiei. După 738 de zile îndurate în captivitatea Hamas în Gaza, dragul nostru Guy Gilboa-Dalal s-a reunit astăzi cu familia.

Având origini românești și un bunic născut la #Iași 🇷🇴, tatăl lui Guy, împreună cu mătuşa sa au venit la #București în decembrie 2023 cu scopul de a cere sprijinul #României pentru intensificarea eforturilor de a le elibera băiatul.

Astăzi, familia lui Guy poate răsufla ușurată: epuizați ca urmare a sutelor de nopți nedormite - de teama sfâșietoare că nu își vor mai putea îmbrățișa vreodată fiul -, și de lupta necontenită pentru a-l readuce acasă, părinții lui Guy și-au recăpătat liniștea.

BINE AI REVENIT ACASĂ, GUY!", arată Ambasada Israelului în România.

Ads