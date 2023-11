Șeful rebelilor Houthi, după actul terorist din Marea Roșie: "Nu ne temem de inamic, ci de pedeapsa lui Dumnezeu dacă nu sprijinim Gaza"

Gruparea teroristă Houthi, care operează în Yemen, fiind coordonată financiar și logistic de Iran, a amenințat la începutul săptămânii că va comite acte teroriste îndreptatea împotriva Israelului în Marea Roșie.

Rebelii Houthi, care s-au alăturat, după 7 octombrie, grupărilor arabe care atacă Israelul, au ieșit în public în cursul zilei de duminică, 19 noiembrie, asumându-și capturarea în Marea Roșie a unei nave cargo, care a plecat din Turcia și se îndrepta spre India.

Pirateria modernă este asimilată de legislația internațională cu terorismul, în condițiile în care implică luarea de prizonieri.

Potrivit primelor informații, nava cargo Galaxy Leader, sub pavilionul statului Bahamas, a fost capturată de rebeli în jurul după-amiezei zilei de duminică, 19 noiembrie.

Houthi terrorists have hijacked a ship with Bahamas🇧🇸 flag carrying cars that was sailing from Turkey to India.

No Israelis are on board the ship.

This is an act of terrorism. pic.twitter.com/ydrK56V9qW