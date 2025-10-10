Netanyahu a aprobat planul de încetare a focului în Gaza. Cum va decurge eliberarea ostaticilor israelieni

Guvernul Israelului a aprobat planul de încetare a focului în Gaza şi de eliberare a ostaticilor, a anunţat biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu într-o declaraţie, ceea ce înseamnă că aermistiţiul intră imediat în vigoare.

„Guvernul tocmai a aprobat cadrul pentru eliberarea tuturor ostaticilor – atât a celor în viaţă, cât şi a celor decedaţi”, se precizează în document.

Guvernul Israelului a ratificat vineri un armistiţiu cu gruparea militantă palestiniană Hamas, deschizând calea pentru suspendarea ostilităţilor din Gaza în termen de 24 de ore şi eliberarea ostaticilor israelieni deţinuţi în Gaza în decurs de 72 de ore după aceea.

Cabinetul israelian a aprobat acordul vineri dimineaţa devreme, la aproximativ 24 de ore după ce mediatorii au anunţat o înţelegere privind eliberarea ostaticilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni, în prima fază a iniţiativei preşedintelui SUA, Donald Trump, de a pune capăt războiului de doi ani din Gaza.”

„Guvernul a aprobat acum planul pentru eliberarea tuturor ostaticilor – celor vii şi celor căzuţi”, se arată pe contul de X al premierului israelian Netanyahu.

Ads

Războiul a adâncit izolarea internaţională a Israelului şi a zdruncinat Orientul Mijlociu, transformându-se într-un conflict regional care a atras Iranul, Yemenul şi Libanul. A pus la încercare şi relaţia dintre SUA şi Israel, Trump părând să îşi piardă răbdarea cu Netanyahu şi să îl preseze să ajungă la un acord.

Atât israelienii, cât şi palestinienii s-au bucurat după anunţarea acordului, cel mai important pas de până acum pentru a pune capăt celor doi ani de război, în care peste 67.000 de palestinieni au fost ucişi, şi pentru a readuce ultimii ostatici capturaţi de Hamas în atacurile sângeroase care au declanşat conflictul.

Şeful Hamas în exil din Gaza, Khalil Al-Hayya, a declarat că a primit garanţii din partea Statelor Unite şi a altor mediatori că războiul s-a încheiat.

Un purtător de cuvânt al guvernului israelian a declarat că încetarea focului va intra în vigoare în termen de 24 de ore de la aprobarea acordului de către guvern. După această perioadă de 24 de ore, ostaticii deţinuţi în Gaza vor fi eliberaţi în decurs de 72 de ore.

Ads

Se crede că 20 de ostatici israelieni sunt încă în viaţă în Gaza, în timp ce 26 sunt consideraţi morţi, iar soarta a doi rămâne necunoscută. Hamas a indicat că recuperarea trupurilor celor decedaţi ar putea dura mai mult decât eliberarea celor aflaţi în viaţă.

Conform acordului, luptele vor înceta, Israelul se va retrage parţial din Gaza, iar Hamas va elibera toţi ostaticii rămaşi în schimbul a sute de prizonieri deţinuţi de Israel.

Flote de camioane care transportă alimente şi ajutoare medicale vor primi acces în Gaza pentru a oferi sprijin civililor, dintre care sute de mii s-au adăpostit în corturi după ce forţele israeliene le-au distrus locuinţele şi au transformat oraşe întregi în ruine.

Rolul Statelor Unite

Statele Unite trimit 200 de soldaţi pentru a monitoriza implementarea planului, a declarat un oficial american de rang înalt. Trupele se vor alătura soldaţilor din Egipt, Qatar, Turcia şi Emiratele Arabe Unite. „Niciun soldat american nu este destinat să intre în Gaza”, a spus un alt oficial.

Ads

Trump a asigurat personal părţile implicate de angajamentul său ca garant al planului pentru Gaza, a declarat un oficial. Totuşi, acordul rămâne o înţelegere fragilă şi planul ar putea să eşueze din cauza neîncrederii reciproce dintre Hamas şi Israel, au recunoscut oficiali americani de rang înalt, conform CNN.

Trump i-a însărcinat pe trimisul special Steve Witkoff şi pe ginerele său, Jared Kushner, să „ducă la bun sfârşit” un acord pentru Gaza înainte ca aceştia să plece spre Egipt, potrivit unor oficiali americani. Negociatorii principali au călătorit la Sharm el-Sheikh atunci când au simţit că Hamas doreşte să finalizeze un acord şi că gruparea nu mai considera ostaticii un avantaj.

Din partea Hamas: Un oficial de rang înalt al Hamas, Osama Hamdan, a declarat că trebuie făcută o „declaraţie oficială” de încheiere a războiului din Gaza pentru ca eliberarea ostaticilor să aibă loc. „Nu este doar poziţia Hamas. Şi la asta s-au angajat israelienii”, a spus el. Vezi şi alte puncte cheie din interviul lui Hamdan.

Ads

Chestiuni restante: Negocierile sunt în desfăşurare pentru lista prizonierilor palestinieni care urmează să fie eliberaţi conform acordului, potrivit unei surse israeliene. Trump a spus că ostaticii rămaşi vor fi eliberaţi din Gaza luni sau marţi săptămâna viitoare şi că îşi propune în continuare să călătorească în regiune. El s-a arătat optimist că toate problemele restante vor fi rezolvate, chiar dacă a evitat să adopte o poziţie privind un eventual stat palestinian şi a recunoscut că Hamas s-ar putea să nu fie capabil să predea toate trupurile ostaticilor decedaţi.

Ajutor pregătit: Aproximativ 170.000 de tone de alimente, medicamente şi alte provizii sunt pregătite să fie trimise rapid în Gaza, a declarat coordonatorul ONU pentru ajutoare de urgenţă.

Ads