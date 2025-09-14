Netanyahu, atacat de familiile ostaticilor israelieni care sunt încă reținuți de Hamas. "Este singurul obstacol în calea eliberării lor"

Autor: Adrian Zia
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 07:43
379 citiri
Netanyahu, atacat de familiile ostaticilor israelieni care sunt încă reținuți de Hamas. "Este singurul obstacol în calea eliberării lor"
Benjamin Netanyahu, premierul Israelului FOTO X/@AdameMedia

Familiile ostaticilor israelieni care sunt încă reținuți de Hamas au declarat că premierul Benjamin Netanyahu este „singurul obstacol” care împiedică întoarcerea lor și încheierea unui acord de pace, relatează BBC.

Forumul Familiilor Ostatici și Dispăruți: Aduceți-i acasă acum a scris pe rețelele de socializare că atacul Israelului asupra Qatarului de săptămâna trecută arată că „de fiecare dată când se apropie un acord, Netanyahu îl sabotează”.

Comentariile grupului vin după ce Israelul a lansat un atac asupra unor lideri de rang înalt ai Hamas în capitala Qatarului, Doha, atac în urma căruia Hamas a declarat că au fost uciși cinci dintre membrii săi și un oficial de securitate de la Doha.

Sâmbătă, Netanyahu a declarat că uciderea liderilor Hamas din Qatar „ar elimina principalul obstacol” în calea eliberării ostaticilor și a încheierii războiului.

El a acuzat, de asemenea, Hamas că blochează toate încercările de încetare a focului pentru a prelungi războiul din Gaza.

Cu toate acestea, familiile ostaticilor au descris răspunsul premierului israelian ca fiind „cea mai recentă scuză pentru eșecul de a-i aduce acasă” pe cei dragi.

„Operațiunea țintită din Qatar a dovedit fără niciun dubiu că există un singur obstacol în calea returnării celor 48 de ostatici și a încheierii războiului: prim-ministrul Netanyahu”, au spus ei.

„A sosit momentul să se pună capăt scuzelor menite să câștige timp, astfel încât el să se poată agăța de putere.”

Grupul a adăugat că „tragerea de timp” a lui Netanyahu a costat „viața a 42 de ostatici și amenință viața altor ostatici care abia supraviețuiesc”.

Armata israeliană a lansat o campanie în Gaza ca răspuns la atacul condus de Hamas asupra sudului Israelului la 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și alte 251 au fost luate ostatice.

Cel puțin 64.605 persoane au fost ucise în atacurile israeliene din Gaza de atunci, potrivit ministerului sănătății din teritoriu, condus de Hamas.

