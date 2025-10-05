Promisiunea lui Netanyahu, pentru Hamas: „Ușor sau cu dificultate, dar se va realiza.”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a promis sâmbătă, 3 octombrie, că va dezarma gruparea teroristă Hamas, fie prin planul președintelui american Donald Trump, fie prin mijloace militare.

„Hamas va fi dezarmată... se va întâmpla fie pe cale diplomatică, prin planul lui Trump, fie militar, prin noi”, a declarat Netanyahu într-un discurs televizat. „Am spus acest lucru și la Washington. Se va realiza ușor sau cu dificultate, dar se va realiza”, a adăugat el.

Președintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă, 3 octombrie, mișcarea islamistă palestiniană Hamas că nu va „tolera nicio întârziere” în aplicarea planului său pentru eliberarea ostaticilor pe care îi deține în Fâșia Gaza, notează AFP și Reuters.

Emisarul lui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner, se deplasează în Egipt pentru a finaliza discuțiile privind condițiile de eliberare a ostaticilor, a anunțat Casa Albă sâmbătă.

Donald Trump s-a declarat satisfăcut, într-un mesaj pe Truth Social, că „Israelul a pus capăt temporar bombardamentelor pentru a da eliberării ostaticilor și unui acord de pace o șansă să se realizeze”.

