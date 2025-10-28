Netanyahu a ordonat bombardarea imediată a Fâșiei Gaza. Premierul israelian a acuzat Hamas că a încălcat acordul de armistițiu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat marți, 28 octombrie, armatei să lovească imediat în Fâșia Gaza. El a acuzat gruparea islamistă palestiniană Hamas că a încălcat acordul de armistițiu prin returnarea unor rămășițe ale unui ostatic al cărui trup neînsuflețit fusese deja recuperat, transmite AFP.

Netanyahu a decis să extindă teritoriul aflat sub controlul armatei israeliene în Fâşia Gaza, în urma încălcărilor repetate ale acordului de încetare a focului de către Hamas, potrivit presei israeliene.

Potrivit radiodifuzorului public Kan, Netanyahu discută cu înalţi oficiali americani pentru a coordona mişcarea.

Biroul prim-ministrului a refuzat să comenteze informaţiile din presă, relatează The Times of Israel.

Armata israeliană a lovit infrastructura utilizată de Hamas în sudul Fâşiei Gaza după ce membri ai grupării teroriste au tras asupra soldaţilor, a confirmat marţi Biroul Primului Ministru.

Hamas a tras cu rachete antitanc şi focuri de armă asupra trupelor armatei israeliene în Rafah, marcând o nouă încălcare a armistiţiului de către gruparea teroristă.

„Răspunsul la încălcările actuale (ale Hamas) va fi mult mai semnificativ decât răspunsul de data trecută”, a declarat un oficial israelian pentru The Jerusalem Post.

Armata israeliană ripostează pentru a împiedica Hamas să-i pună în pericol pe soldaţii de pe partea israeliană a Liniei Galbene, potrivit unei surse militare.

Netanyahu a făcut anunţul la scurt timp după ce Israelul a declarat că Hamas a deschis focul asupra forţelor israeliene în sudul Gazei.

Tensiunile erau deja ridicate după ce Hamas a predat, luni, rămăşiţe care, potrivit Israelului, aparţineau unui ostatic israelian recuperat deja la începutul războiului, în urmă cu aproape doi ani.

Netanyahu a calificat predarea acestor rămăşiţe drept o „încălcare clară” a acordului de încetare a focului, care impune Hamas să returneze cât mai curând posibil toate rămăşiţele ostaticilor israelieni.

În timp ce Netanyahu evalua un posibil răspuns, presa israeliană a scris că opţiunile ar putea include oprirea intrării ajutoarelor umanitare în Gaza, extinderea controlului israelian asupra Fâşiei Gaza sau efectuarea de lovituri aeriene împotriva liderilor Hamas.

Ca semn al fragilităţii armistiţiului, trupe israeliene au fost vizate de tiruri, marţi, în oraşul Rafah din sudul ţării şi acestea au ripostat, potrivit unui oficial militar israelian care a vorbit sub condiţia anonimatului, deoarece nu exista încă un anunţ oficial.

În Gaza se află încă 13 cadavre ale ostaticilor. Hamas a declarat marţi că a recuperat cadavrul unui ostatic pe care intenţionează să îl predea marţi seară.

Un cameraman al Associated Press din Khan Younis a fost martor la ceea ce părea a fi un sac alb pentru cadavre, care a fost scos dintr-un tunel de mai mulţi bărbaţi, printre care şi câţiva militanţi mascaţi, şi apoi transportat într-o ambulanţă. Nu a fost clar imediat ce se afla în sac.

Returnarea lentă a cadavrelor ostaticilor reprezintă o provocare pentru punerea în aplicare a următoarelor etape ale încetării focului, care vor aborda probleme şi mai complicate, precum dezarmarea Hamas, desfăşurarea unei forţe internaţionale de securitate în Gaza şi cine va guverna teritoriul.

