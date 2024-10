Nevasta fostului lider Hamas umbla prin tuneluri cu o geantă Birkin de 32.000 de dolari

Gențile Hermès Birkin sunt populare printre celebrități. Kim Kardashian și Melania Trump au astfel de genți.

Soția fostului liderului Hamas, Yahya Sinwar, a fost văzută purtând o geantă Birkin de 32.000 de dolari în timp ce se ascundea în tuneluri înainte de atacul din 7 octombrie, scrie New York Post.

Potrivit oficialilor israelieni, soția liderului Hamas, Yahya Sinwar, a fost văzută fugind într-un tunel din Fâșia Gaza cu o geantă Birkin de 32.000 de dolari cu câteva ore înainte de masacrul din 7 octombrie.

În imaginile publicate de Forțele de Apărare Israelului, Sinwar, în vârstă de 61 de ani, și soția sa, Abu Zamar, își ajută cei doi fii mici să meargă prin coridorul îngust al buncărului, la ora 22:45, pe 6 octombrie 2023. Videoclipul a fost descoperit de armata israeliană în urmă cu câteva luni.

„În timp ce oamenii din Gaza nu au bani pentru mâncare, vedem multe exemple de dragoste specială pentru bani a lui Yahya Sinwar și a soției sale”, a scris reprezentantul Forțelor de Apărare Israelului, Avichai Adrai, pe X, atașând o captură de ecran care o arată pe nevasta liderului Hamas ținând în mâină geanta neagră din piele.

„Soția lui Sinwar a intrat în tunel cu el pe 6 octombrie, purtând o geantă Birkin cu o valoare estimată la aproximativ 32.000 de dolari?!” a scris Adrai.

Gențile Birkin sunt îndrăgite de celebrități de la Kim Kardashian la Melania Trump, fiind văzute cu genți similare din piele neagră.

Potrivit armatei israeliene, liderul Hamas Yahya Sinwar s-a ascuns în buncărul său secret din afara Gazei, care conținea rații alimentare provenind de la ONU, mulți bani și avea chiar și propriul său duș.

Newly released video shows Yahya Sinwar taking his family to a bunker just hours before launching the October 7th Massacre.

His wife can be seen carrying a Hermès Birkin bag worth USD 32 000.

In case you wonder where the money that your Western government sends to UNRWA ends up pic.twitter.com/J8AeXdMiV8