ONU somează Israelul să oprească „preluarea controlului militar complet al Fâșiei Gaza ocupate”

Înaltul Comisar ONU al Drepturilor Omului (OHCHR) Volker Türk a solicitat vineri, 8 august, ca întreg planul guvernului israelian de „preluare a controlului militar complet al Fâșiei Gaza ocupate să fie oprit imediat”. El avertizează că noua escaladare va duce la și mai multă suferință, distrugeri și „crime atroce”.

Acest plan, adoptat în noaptea de joi spre vineri de către Cabinetul de Securitate israelian, ”este contrar hotărârii Curții Internaționale de Justiție (CIJ) potrivit căreia Israelul trebuie să pună capăt ocupației de îndată, să realizeze soluția cu două state și dreptul palestinienilor la autodeterminare”, acuză Volker Türk.

„Totul sugerează că această nouă escaladare va antrena deplasări forțate și mai masive, și mai sângeroase, și mai multe suferințe de nesuportat, distrugeri smintite și crime atroce”, denunță Înaltul Comisar ONU.

Volker Türk este acuzat de către Israel de tendințe propalestiniene și a fost declarat persona non grata.

ONU cere Hamas eliberarea ostaticilor israelieni „fără condiții”

Volker Türk cere Guvernului israelian să lase ajutorul internațional să intre ”fără opreliști” în Fâșia Gaza ”în loc să intensifice acest război”, pentru a salva astfel vieți de civili.

Ostaticii luați în atacul de la 7 octombrie 2023 al mișcării islamiste palestiniene Hamas în sudul Israelului, ”trebuie să fie eliberați imediat și fără condiții de către grupările armate palestiniene”, cere oficialul ONU.

Armata israeliană a distrus o bună parte a Fâșiei în represalii față de acest atac și a ucis peste 61.000 de palestinieni, potrivit Ministerului Sănătății al Hamas.

”Palestinienii încarcerați arbitrar de către Israel trebuie să fie eliberați imediat și fără condiții”, cere totodată Volker Türk.

