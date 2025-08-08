ONU somează Israelul să oprească „preluarea controlului militar complet al Fâșiei Gaza ocupate”

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 08 August 2025, ora 12:16
511 citiri
ONU somează Israelul să oprească „preluarea controlului militar complet al Fâșiei Gaza ocupate”
ONU somează Israelul să oprească „preluarea controlului militar complet” în Gaza FOTO X/ Robo van Persie

Înaltul Comisar ONU al Drepturilor Omului (OHCHR) Volker Türk a solicitat vineri, 8 august, ca întreg planul guvernului israelian de „preluare a controlului militar complet al Fâșiei Gaza ocupate să fie oprit imediat”. El avertizează că noua escaladare va duce la și mai multă suferință, distrugeri și „crime atroce”.

Acest plan, adoptat în noaptea de joi spre vineri de către Cabinetul de Securitate israelian, ”este contrar hotărârii Curții Internaționale de Justiție (CIJ) potrivit căreia Israelul trebuie să pună capăt ocupației de îndată, să realizeze soluția cu două state și dreptul palestinienilor la autodeterminare”, acuză Volker Türk.

„Totul sugerează că această nouă escaladare va antrena deplasări forțate și mai masive, și mai sângeroase, și mai multe suferințe de nesuportat, distrugeri smintite și crime atroce”, denunță Înaltul Comisar ONU.

Volker Türk este acuzat de către Israel de tendințe propalestiniene și a fost declarat persona non grata.

ONU cere Hamas eliberarea ostaticilor israelieni „fără condiții”

Volker Türk cere Guvernului israelian să lase ajutorul internațional să intre ”fără opreliști” în Fâșia Gaza ”în loc să intensifice acest război”, pentru a salva astfel vieți de civili.

Ostaticii luați în atacul de la 7 octombrie 2023 al mișcării islamiste palestiniene Hamas în sudul Israelului, ”trebuie să fie eliberați imediat și fără condiții de către grupările armate palestiniene”, cere oficialul ONU.

Armata israeliană a distrus o bună parte a Fâșiei în represalii față de acest atac și a ucis peste 61.000 de palestinieni, potrivit Ministerului Sănătății al Hamas.

”Palestinienii încarcerați arbitrar de către Israel trebuie să fie eliberați imediat și fără condiții”, cere totodată Volker Türk.

Planul lui Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City a fost aprobat de Israel. Ce planuri are Tel Avivul cu enclava
Planul lui Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City a fost aprobat de Israel. Ce planuri are Tel Avivul cu enclava
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan propus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City, a anunţat vineri Biroul Prim-ministrului. Cabinetul de securitate...
Israelul vrea controlul asupra întregii Fâșii Gaza. Anunțul făcut de premierul Benjamin Netanyahu
Israelul vrea controlul asupra întregii Fâșii Gaza. Anunțul făcut de premierul Benjamin Netanyahu
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi, 7 august, că Israelul intenționează să preia controlul militar asupra întregii Fâșii Gaza și că, în cele din urmă, o va preda...
#razboi Gaza, #ONU, #Israel, #Fasia Gaza, #drepturile omului , #Razboi Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Regina Elvetiei", decizie neasteptata: s-a aflat totul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a divortat dupa 4 ani si si-a anuntat in premiera decizia radicala: "Niciodata!"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape. „Există speranțe pentru asta”
  2. Un pensionar s-a înecat cu proteza. Cum au reușit polițiștii să-l salveze
  3. Ce măsuri anunță Ministrul Sănătății pentru responsabilitate în spitale. „Încrederea oamenilor în sistemul de sănătate nu se câștigă prin vorbe”
  4. Cum explică șeful ASF proiectul privind Pilonul II: „Tratamentul echitabil al participanților și soliditatea fondurilor”
  5. O femeie de 76 de ani a fost înjunghiată de soț în timpul unui conflict, în propria casă
  6. Incident scandalos într-un mijloc de transport în comun din București. Un bărbat de 75 de ani a agresat sexual o adolescentă de 13 ani
  7. Proiectul privind Pilonul II de pensii, criticat din interiorul PNL: „Atunci când statul decide pe banii mei, înseamnă comunism, nu liberalism”
  8. Mai mulți judecători se reîntorc în sistem. Decretele privind magistrații, semnate vineri de președintele Nicușor Dan
  9. Decontarea vaccinului anti-HPV, simplificată printr-o ordonanță adoptată de Guvern. Care sunt noile prevederi
  10. Atenționare de călătorie MAE. Los Angeles este din nou parțial evacuat din cauza incendiilor de vegetație