Atacurile asupra pagerelor Hezbollah, o operațiune secretă de manual. Pot anunța o invazie terestră a Libanului, spun foști spioni

Zeci de pagere și walkie-talkie folosite de gruparea militantă Hezbollah au explodat în Liban în această săptămână, lăsând zeci de oameni morți și alte mii de răniți și crescând potențialul de escaladare între doi dușmani înverșunați.

Detaliile privind atacul sofisticat, în care dispozitivele personale, portabile purtate de militanți, au fost manipulate cu explozibili minuscuri, dezvăluie o operațiune secretă de manual, au declarat foști spioni americani și israelieni pentru Business Insider.

„Ne uităm la ceva care a fost un proces foarte atent, foarte amănunțit, bine calculat și meticulos adaptat”, a declarat Avi Melamed, un fost oficial al serviciilor secrete israeliene, care a asemănat-o cu un „joc de șah pe termen lung”.

Atacurile par să fi orbit comunicările militanților, dar obiectivele strategice ale exploziilor coordonate rămân neclare, ceea ce duce la întrebări cu privire la moment și intenție.

Haosul și măcelul au început marți, 17 septembrie, când pagerele folosite de membrii Hezbollah au început să sune înainte ca acestea să explodeze în masă prin Liban. A doua zi, walkie-talkie-urile folosite de gruparea militantă susținută de Iran au avut o soartă similară, deoarece au început să explodeze în număr mare.

Atacurile consecutive au ucis cel puțin 30 de persoane și au rănit încă aproximativ 3.000, inclusiv luptători Hezbollah, și au copleșit spitalele locale.

„Când ai acest succes, este incredibil. Te ții de el și nu-l expui"

Hezbollah, Libanul și Iranul au dat vina pe Israel pentru atacurile mortale. Israelul nu și-a revendicat responsabilitatea, dar țara are o istorie lungă de a desfășura operațiuni clandestine dincolo de granițele sale. A devenit rapid principalul suspect din spatele exploziilor.

Israelul a asasinat un producător de bombe Hamas în 1996 cu un telefon care exploda, dar ceea ce este diferit în aceste atacuri este că mii de dispozitive au fost manipulate și au explodat simultan.

În timp ce amploarea atacului este încă determinată, nivelul de sofisticare devine din ce în ce mai clar.

La începutul acestui an, liderul grupării militante, Hassan Nasrallah, a decis că este mai bine să evite utilizarea telefoanelor mobile, deoarece acestea ar putea fi urmărite și monitorizate prea ușor de lăudatele servicii de informații ale Israelului. Au început să treacă la dispozitive mai vechi, cum ar fi pagere, creând o deschidere pentru inamicul lor.

Se pare că pagerele și walkie-talkie-urile aveau cantități mici de explozibili ascunse în interior, „aranjate” să explodeze la un moment dat, ceea ce a necesitat în mod clar o planificare extinsă care a început cu multe luni în urmă - dacă nu chiar cu ani.

Realizarea acestui lucru a necesitat măiestrie tehnică la scară largă. Operatorii trebuiau să introducă explozivii și detonatorul fără să lase urme pe dispozitive și să facă acest lucru suficient de repede pentru a evita afectarea datelor de expediere într-un mod care ar putea stârni suspiciuni.

Hezbollah nu a reușit să detecteze la timp dispozitivele falsificate, probabil că nu le-a scanat corespunzător sau nu le-a demontat și nu a inspectat componentele lor.

Melamed, fostul ofițer de informații israelian care este fondatorul organizației Inside the Middle East, a spus că menținerea avantajului față de un adversar nu înseamnă doar a avea avantaje tehnologice.

Este mai important să ai „ingeniozitate” și capacitatea de a planifica mai multe mișcări înaintea unui adversar, a menționat el. El a spus că aceasta a fost o componentă notabilă a atacurilor din această săptămână.

„Operațiunile lanțului de aprovizionare sunt grele”, a spus Douglas London, un ofițer de operațiuni al CIA, pensionat, cu experiență în Orientul Mijlociu. „Când ai acest succes, este incredibil. Te ții de el și nu-l expui."

Hezbollah va investiga încălcarea masivă a securității și va astupa găurile, făcând mai dificil pentru un adversar să efectueze o altă operațiune în lanțul de aprovizionare în viitor, a adăugat London, autorul cărții „The Recruiter: Spying and the Lost Art of American Intelligence”.

Atacurile au început la scurt timp după ce Israelul a indicat că va spori presiunea militară asupra Hezbollah, astfel încât israelienii care au fost strămutați de luptele constante dintre cei doi dușmani înverșunați să se poată întoarce la casele lor.

Atacurile cu pager și walkie-talkie au fost cu siguranță perturbatoare și ar fi făcut Hezbollah vulnerabil la acțiunile militare imediate israeliene, spun experții. Dar dacă exploziile ar trebui să preceadă o ofensivă terestră israeliană în Liban, aceasta nu pare să fie încă situația.

„Relativ, câștigurile nu par să merite expunerea acestei capacități”, a spus London.

Israelul ar putea invada terestru Libanul

El a spus că această capacitate ar fi putut fi un instrument pentru obiective mai strategice, cum ar fi colectarea de informații despre apartenența, facilitățile, armamentul și mișcarea Hezbollah. Astfel de avantaje s-ar fi putut traduce apoi în atacuri de precizie în loc să provoace victime nediscriminatorii pentru efecte psihologice.

Ministrul israelian al Apărării Yoav Gallant a declarat joi, 18 septembrie, că războiul se află acum într-o „nouă fază” și „secvența acțiunilor noastre militare va continua”. Vineri, Israelul și Hezbollah au schimbat mai multe lovituri.

Rămâne de văzut dacă Israelul se îndreaptă către o invazie terestră a Libanului. Bruce Hoffman, expert în combaterea terorismului la Consiliul pentru Relații Externe, a spus că este posibil să nu existe o corelație directă între exploziile dispozitivului din această săptămână și orice invazie israeliană.

„Dar asta nu înseamnă că nu este ceva ce s-ar putea întâmpla în viitorul imediat”, a spus el. „Aceasta a fost o operațiune atât de extinsă și atât de îndrăzneață, încât a fost concepută pentru a dezechilibra Hezbollah pentru un interval de timp. Evident că se vor recupera, dar nu curând”.

