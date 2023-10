Ordinele crude primite de militanții Hamas, dezvăluite într-o înregistrare publicată de Israel: ”Să zdrobim capetele şi să tăiem picioarele” VIDEO

Ministerul israelian de Externe a publicat pe contul său pe X un montaj video de 12 minute pe care îl prezintă drept fragmente ale unor interogatorii ale unor terorişti Hamas care au comis atacul de la 7 octombrie în Israel.

În aceast montaj apar şase bărbaţi care vorbesc despre obiective pe care le-au primit de la superiorii lor în acest atac şi îşi descriu participarea la el.

Bărbaţii îşi spun identitatea şi ţintele şi îşi mărturisesc crimele, fără să pară să se simtă vinovaţi.

Identitatea exactă a acestor bărbaţi - şi condiţiile în care vorbesc - nu au putut fi verificate în mod independent.

Luni, corespondenţi străini în Israel au văzut înregistrări video ale unor atrocităţi comise de Hamas, iar armata israeliană, credincioasă strategiei sale de comunicare, a ales să difuzeze pe reţele de socializare montajul video cu interogatorii cu terorişti prinşi.

Unii dintre cei şase bărbaţi par detaşaţi şi reci, alţii insensibili şi vorbăreţi. Doi par să sufere, fac grimase şi au sânge pe haine.

”Cât mai multe răpiri posibil”

Potrivit acestor secvenţe alese de către israelieni în acest montaj video, teroriştii au primit ordine asemănătoare - ”uciderea bărbaţilor, luarea ostatici a femeilor, bătrânilor şi copiilor”, indiferent dacă sunt militari sau civili, declară unul dintre cei şase bărbaţi.

”Scopul infiltrării noastre era de a prinde, de a răpi cât mai mult posibil”, declară alt bărbat.

Altul spune că a primit ordinul ”să se infiltreze” într-un kibuţ şi să-l ”golească” omorând locuitorii.

”Cineva a făcut un selfie cu ea și a pus-o pe o motocicletă”

Urmează povestea unor atrocităţi comise de Hamas în atacurile de la 7 octombrie, soldate cu 1.400 de morţi, inclusiv străini.

Bărbaţii interogaţi spun că au dat foc unor case, că au văzut un terorist trăgând într-un bărbat care ”uda plantele”, că au tras într-o bătrână.

Unul dintre ei povesteşte că a asistat la răpirea unei adolescente de ”15 sau 16 ani”.

”Unii ”dintre teroriştii Hamas i-au spus că trag în ea, alţii au spus să nu tragă în ea, să o răpească”, povesteşte el.

”Cineva a făcut un selfie cu ea şi a pus-o pe o motocicletă”, spune el.

Altul povesteşte că a tras într-un cadavru, după care superiorul său l-a certat că ”risipeşte gloanţe”.

Un apartament și 10.000 de dolari recompensă pentru o răpire

Peste 200 de persoane au fost luate ostatice în aceste atacuri, dintre care au fost eliberate patru, o strategie care a fost anunţată în mod clar de Hamas, porivit acestor bărbaţi interogaţi de israelieni.

”La Gaza, celui care aduce răpiţi” primeşte o recompensă, ”un apartament şi 10.000 de dolari” pentru fiecare captură, declară unul dintre ei, evocând ceea ce i-a spus, susţine, el, unul dintre superiorii săi.

El pare foarte detaşat şi demonstrativ în explicaţiile pe care le dă.

”Aşa stau lucrurile în Brigăzile al-Qassam”, spune el.

