Cine este omul de afaceri palestinian care ar putea fi guvernator al Fâşiei Gaza după război. E acceptat atât de Israel, cât și de SUA, scrie presă israeliană

Ziarul israelian Yedioth Ahronoth (Ultimele știri) a relatat marți, 12 august, că există discuții în legătură cu un om de afaceri palestinian care ar putea fi numit în funcția de guvernator al Fâșiei Gaza după încheierea conflictului, relatează dpa.

O inițiativă în spatele ușilor închise îl promovează pe omul de afaceri palestinian Samir Hulileh ca posibil guvernator al Fâșiei Gaza după încheierea războiului, a precizat publicația israeliană.

Hulileh va acționa sub auspiciile Ligii Arabe și este acceptat atât de Israel, cât și de Statele Unite, precizează sursa citată.

Scopul este de a pregăti tranziția către o nouă administrație în Fâșia Gaza.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat recent că unul dintre principiile pentru încheierea războiului a fost instituirea unui guvern civil cu o atitudine pașnică față de Israel, fără implicarea organizației militante palestiniene Hamas sau a Autorității Palestiniene (AP).

Hulileh locuiește în Ramallah și este un cunoscut economist și lider politic și economic în cadrul Autorității Palestiniene, a relatat Yedioth Ahronoth.

El a deținut mai multe funcții de conducere și este considerat un apropiat al miliardarului americano-palestinian Bashar Masri, cunoscut pentru relațiile sale bune cu administrația președintelui american Donald Trump.

Hulileh a declarat pentru postul de radio palestinian Ajyal că este gata să-și asume responsabilitatea pentru Gaza. Cu toate acestea, nu ar face acest lucru fără aprobarea Autorității Palestiniene.

Având în vedere respingerea de către Israel a oricărui rol pentru Autoritatea Palestiniană, părțile implicate ar trebui să fie 'creative' pentru a găsi o soluție, a spus el.

Citând biroul prezidențial, agenția de știri palestiniană WAFA a relatat că doar statul Palestina 'reprezentat de guvern sau de un organism administrativ agreat' este autorizat să administreze Fâșia Gaza în viitor.

