Palestinienii n-au mai suportat. Demonstrație uriașă împotriva grupării teroriste Hamas. "Vocile noastre trebuie să ajungă la toți spionii care ne-au vândut sângele" VIDEO

Mii de palestinieni au protestat față de Hamas, marcând cel mai mare miting împotriva grupării teroriste de la începutul conflictului cu Israelul. Participanții au strigat „Hamas afară” și „vrem încetarea războiului”.

Conform CNN, protestul a avut loc în nordul Fâșiei Gaza, pe străzile din Beit Lahia, unde oamenii au scandat „Hamas teroriști” și „Vrem sfârșitul războiului”, relatează Biziday.

De asemenea, un mesaj distribuit pe rețelele sociale îndeamnă la o nouă demonstrație anti-Hamas în Gaza, programată pentru miercuri, 26 martie.

Organizatorii acestei manifestații au declarat că „vocile noastre trebuie să ajungă la toți spionii care ne-au vândut sângele”. CNN nu a reușit să verifice sursa originală a mesajului.

Militanții Hamas au intervenit, înarmați cu arme și bastoane, dispersând protestatarii cu violență. După acest incident, susținătorii organizației teroriste au sărit în apărarea lor, minimizând importanța demonstrațiilor și acuzând participanții de „trădare”.

Protestul are loc pe fondul unei crize umanitare tot mai grave în Gaza, unde numărul deceselor a depășit 50.000.

