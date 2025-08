„Spargeți asediul”. Papa Leon, chemat să meargă în Gaza în mijlocul unei crize umanitare în spirală

Într-un context marcat de foamete, lipsă acută de medicamente și atacuri aeriene repetate, vocile care îi cer Papei Leon să acționeze direct în favoarea civililor din Gaza devin din ce în ce mai puternice.

Un apel emoționant circulă pe rețelele de socializare, cerând Suveranului Pontif nu doar cuvinte de compasiune, ci un gest concret: să meargă personal în enclava asediată și să însoțească un convoi umanitar care să ducă alimente și echipamente medicale esențiale.

Tensiunile s-au acutizat după atacul israelian de săptămâna trecută asupra Bisericii Catolice „Sfânta Familie” din Gaza City, soldat cu moartea a trei creștini — Saad Issa Kostandi Salameh, Foumia Issa Latif Ayyad și Najwa Ibrahim Latif Abu Daoud — și rănirea gravă a altor persoane.

I would love to see Pope Leo *lead* a delegation to Gaza and bring medical supplies and food/water to people who are literally in the last deadly stages of famine. There's still (barely) time to reverse profound health consequences for many thousands caused by Israel. https://t.co/gooGaSRonH — Dr Altha Cravey (@LocoCravey) July 21, 2025

Într-un mesaj postat duminică pe platforma X, Papa Leon și-a exprimat „tristețea profundă” față de eveniment și și-a arătat sprijinul spiritual pentru familiile victimelor.

„Primesc, în aceste zile, vești tragice din Orientul Mijlociu, în special din Gaza. Sunt alături, în rugăciune și în durere, de comunitatea catolică din Gaza și de toți cei afectați de acest atac.”

Go to Gaza. Personally. Your presence there will force governments and the media to pay attention, to cover the situation, and to act. Gazans are being literally mass-starved to death. DO SOMETHING!!! #FeedGazaNOW#StopTheGenocide https://t.co/5n4zu6nPcE — Angela Milanese (@AngelaMilanese) July 20, 2025

Pentru unii, cuvintele au fost un semn binevenit de empatie. Pentru alții, au fost prea puține, prea târziu. Criticii au remarcat că Papa, deși a recunoscut atacul, nu a menționat în mod explicit Israelul ca autor.

Această omisiune a fost imediat comparată cu pozițiile ferme luate anterior de Papa Francisc, cunoscut pentru apelurile directe către oprirea războiului și pentru legăturile constante cu comunitatea creștină din Gaza.

Acum, presiunea asupra actualului pontif crește. Nu doar să vorbească mai răspicat, ci să acționeze.

„Papa ar trebui să meargă în Gaza și să ducă ajutorul el însuși”, a scris un utilizator. „Să provoace Israelul să îl oprească. Vorbele, oricât de sincere, nu vor salva niciun copil înfometat.”

There is a very simple and easy way to put an end to this. Go to Gaza yourself. Ads You’re literally the Pope. Dare this devil to arrest you, in the eyes of the world and let’s see where Catholics really stand. https://t.co/EqXJypi1nQ — Mona (@lovingmona_) July 21, 2025

Un altul a sugerat ca Papa să se îmbarce pe o navă cu provizii, în timp ce alții au făcut apel la autoritatea sa morală și vizibilitatea globală.

„Sunt probabil șase sau șapte oameni în lume pe care Israelul nu i-ar îndrăzni să-i lovească dacă ar aduce ajutor în Gaza. Papa e printre ei”, a comentat cineva.

„Urcă-te într-un avion cu ajutoare umanitare, sparge blocada aeriană. Oare ar doborî avionul Papei?”, se întreabă un alt mesaj viral.

De la 7 octombrie 2023, ofensiva militară israeliană asupra Fâșiei Gaza, însoțită de o blocadă strictă, a provocat o criză umanitară profundă. Organizații internaționale și cercetători în genocid au tras semnale de alarmă, acuzând posibile crime împotriva umanității.

Oficiul ONU pentru Afaceri Umanitare a transmis duminică că familiile din Gaza se confruntă cu „foamete catastrofală”, iar copiii „se sting înainte ca ajutorul să poată ajunge la ei”.

Apelul cel mai dureros vine din partea agenției de apărare civilă din Gaza, care a anunțat moartea mai multor nou-născuți în ultima săptămână, din cauza înfometării, a lipsei de lapte praf și a absenței serviciilor medicale de bază.

„Aceste decese nu au fost cauzate de bombardamente, ci de lipsuri. Este o tragedie tăcută, dar nemaiîntâlnită”, a spus purtătorul de cuvânt Mahmud Bassal.

În acest context, așteptările față de liderii spirituali ai lumii cresc. Iar pentru unii, Papa Leon nu mai poate rămâne doar un simbol al păcii — ci trebuie să devină parte activă a ei.

