Papa Leon, îngrijorat după atacul Israelului asupra Qatar-ului. "Nu știm cum vor evolua lucrurile. Este foarte grav"

Papa Leon al XIV-lea, care de obicei se abține să vorbească spontan, și-a exprimat marți, 9 septembrie, deosebit de puternic îngrijorarea cu privire la consecințele atacului Israelului din Qatar, relatează Reuters.

„Există o știre foarte gravă în acest moment: atacul Israelului asupra unor lideri Hamas în Qatar”, a declarat pontiful jurnaliștilor în fața reședinței sale de vară de la Castel Gandolfo.

„Întreaga situație este foarte gravă”, a spus Papa Leon. „Nu știm cum vor evolua lucrurile. Este foarte grav”, a repetat el.

Leon al XIV-lea, primul papă american, a avut tendința de a avea o abordare diplomatică mai moderată decât predecesorul său, Papa Francisc. Papa Leon se ține de obicei de limbajul diplomatic prudent al Vaticanului, dar și-a intensiv criticile la adresa campaniei militare a Israelului în Gaza.

Papa s-a întâlnit cu președintele israelian Isaac Herzog la Vatican săptămâna trecută, după care Vaticanul a declarat că Papa Leon a deplâns împreună cu Herzog „situația tragică din Gaza”.

Papa Leon a vorbit marți după ce s-a aflat că Israelul a lansat un atac în Doha care a vizat liderii Hamas, între care Khalil al-Hayya, șeful exilat din Gaza și negociatorul principal al grupării palestiniene.

„Trebuie să continuăm să lucrăm și să insistăm pentru pace”, a declarat papa jurnaliștilor, care i-au cerut și comentarii despre situația din Gaza.

Leon a mai spus că a încercat să-l sune pe pastorul singurei biserici catolice din Gaza, reverendul Gabriel Romanelli, care vorbea frecvent cu fostul papă Francisc.

Vaticanul nu a precizat anterior dacă Leon a vorbit personal cu Romanelli.

Papa Leon și-a petrecut ziua de marți la Castel Gandolfo, la aproximativ o oră de mers cu mașina sud de Roma, și s-a întors la Vatican în după-amiaza târziu.

