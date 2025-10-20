Pedeapsă cruntă pentru Hamas după ce doi militari israelieni au fost uciși. IDF a lansat 153 de tone de bombe în Fâşia Gaza VIDEO

Israelul a lansat duminică, 19 octombrie, ”153 de tone de bombe” în Fâşia Gaza, a anunţat luni, 20 octombrie, premierul israelian Benjamin Netanyahu, ca răspuns la ceea ce armata israeliană a denunţat drept atacuri ale Hamas care încalcă armistiţiul, relatează AFP.

”Am lansat ieri (duminică) 153 de tone de bombe în diverse părţi ale Fâşiei Gaza, după ce doi dintre militarii noştri au fost ucişi de către Hamas”, a declarat Benjamin Netanyahu în deschiderea sesiuni de iarnă a Knessetului (Parlamentul israelian).

Armata israeliană a anunţat duminică moartea în luptă a doi militari, la Rafah, în sudul Fâşiei Gaza.

Ea a bombardat întregul teritoriu palestinian, după care a anunţat duminică seara că reia aplicarea armistiţiului cu Hamasul.

Hamasul a dezminţit orice implicare şi şi-a reafirmat ”angajamentul total” de a conforma acordului de încetrea focului cu Israelul, care a intrat în vigoare la 10 octombrie.

Prime Minister Benjamin Netanyahu tells parliament Israel dropped 153 tons of bombs on Sunday on targets in Gaza in response to what the army said was a ceasefire breach by the Palestinian group Hamas.#Israel #Hamas #Netanyahu #Gaza pic.twitter.com/8xNXqpj2zu — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 20, 2025

Armistițiul fragil dintre Israel și Hamas, negociat de Statele Unite, a fost pus la încercare duminică, după ce armata israeliană a lansat zeci de atacuri asupra Fâșiei Gaza, în care au murit circa 26 de persoane.

Președintele american Donald Trump a declarat însă că încetarea focului „este încă în vigoare” și a dat vina pe „rebeli” din cadrul Hamas pentru incidentele care au relansat violențele.

