Analiști internaționali avertizează că gruparea militantă Hamas continuă să reprezinte o amenințare majoră la adresa stabilității regionale și a securității occidentale, în pofida încetării focului convenite recent în Gaza, parte a planului de pace propus de președintele american Donald Trump.

Acordul, intrat oficial în vigoare vineri, 10 octombrie, marchează prima etapă a unui plan amplu care prevede eliberarea ostaticilor și demilitarizarea treptată a Fâșiei Gaza. Statele Unite au anunțat trimiterea a până la 200 de militari în Israel pentru a sprijini misiunile de menținere a păcii.

Totuși, primele semne de tensiune au apărut deja, după ce un oficial Hamas a respins ideea ca fostul premier britanic Tony Blair să administreze temporar Gaza — una dintre propunerile-cheie ale planului.

Avertismente privind „iluzia păcii”

Dalia Ziada, cercetătoare de origine egipteană și susținătoare a cooperării cu Israelul, a declarat pentru publicația The Sun că încetarea focului ar putea fi doar „o iluzie periculoasă”.

„O parte din mine este bucuroasă că acest război brutal pare să se încheie. Ostaticii vor fi eliberați, iar civilii din Gaza vor fi, în sfârșit, eliberați de ororile războiului”, a spus ea.

Totuși, Ziada a adăugat că „lumea subestimează natura adevărată a inamicului”.

„Acest acord se face cu o organizație teroristă. Hamas nu crede în pace — ci în Hudna, un termen arab care desemnează o pauză temporară în luptă, menită să ofere timp pentru reînarmare și reorganizare”, a explicat ea.

„Hamas nu se va dezarma niciodată”

Jurnalistul și analistul Hussain Abdul-Hussain consideră, la rândul său, că Hamas nu va respecta condițiile de dezarmare.

„Vor îngheța activitățile pentru o perioadă, dar nu vor renunța definitiv la arme. Lupta va reveni, întrebarea este doar când”, a declarat el.

Ziada susține că Hamas a acceptat planul doar pentru că a rămas fără alternative. „Ultima lor carte au fost ostaticii. După ce Trump a transmis amenințarea clară că refuzul ar duce la distrugerea totală a Hamas, nu au mai avut opțiuni”, a spus cercetătoarea.

Totuși, ea a atras atenția că acordul este negociat la Doha cu „liderii Hamas în costume”, nu cu luptătorii din teren, ceea ce ar putea genera o ruptură internă periculoasă. „Militanții din Gaza s-ar putea să nu coopereze”, a avertizat ea.

Eliberarea prizonierilor și riscul reactivării violenței

Acordul include și eliberarea a 250 de prizonieri palestinieni condamnați pe viață. Richard Pater, directorul Centrului britanic pentru Comunicare și Cercetare Israel (BICOM), a descris acest pas drept „o concesie riscantă”.

„Vorbim despre 250 de ucigași notorii. Unii dintre ei vor fi relocați în Gaza, iar unul dintre acești prizonieri ar putea deveni următorul Yahya Sinwar, arhitectul atacurilor din 7 octombrie”, a declarat Pater.

Amenințarea ideologică și riscul pentru Occident

Ziada avertizează că amenințarea nu se limitează la Gaza: „Pericolul pentru Marea Britanie și Statele Unite provine acum și din interiorul propriilor lor societăți. Atacul asupra valorilor occidentale va continua, fie prin violență, fie prin mijloace politice.”

Abdul-Hussain subliniază că radicalizarea islamistă a precedat conflictul din 7 octombrie și că problema nu va dispărea odată cu încetarea focului.

Richard Pater adaugă că și Marea Britanie are nevoie de un program ferm de deradicalizare, menționând posibilitatea de a interzice Mișcarea Fraților Musulmani ca organizație teroristă.

„Palestina a devenit un simbol al mișcării islamiste globale, dar această mișcare există deja în Occident. Gaza este doar o extensie a ei”, a spus el.

În ciuda avertismentelor, Ziada recunoaște că încetarea focului aduce un moment de ușurare. „Am văzut lacrimi în ochii familiilor ostaticilor — bucuria lor este reală”, a spus ea.

Totuși, cercetătoarea avertizează că pericolul nu a trecut: „Hamas nu este învins. Iar lumea ignoră această realitate pe propriul risc.”

