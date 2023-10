Premierul Scoției, îngrijorat pentru familia sa din Fâșia Gaza: ”Mă tem că nu avem vești de la socrii mei”

Humza Yousaf a declarat că încă nu a primit vești de la familia sa din Gaza, după ce internetul și comunicațiile au fost întrerupte noaptea trecut, scrie Sky News.

Primul ministru scoțian a declarat anterior pentru Sky News că părinții soției sale au fost „prinși” în teritoriu.

„Mă tem că nu avem vești de la socrii mei”, a postat el pe X (fost Twitter) în această dimineață.

„Îngrijorarea mea este pentru toți oamenii nevinovați care suferă pentru o crimă pe care nu au comis-o.

„Dacă nu ați votat pentru pace, în timp ce copiii mor, atunci nu știu cum dormiți noaptea”.”

Thank you for your good wishes, I'm afraid we have not heard from my in-laws.

My concern is for all the innocent people suffering for a crime they did not commit.

If you did not vote for peace, while children are dying, then I do not know how you sleep at night.#CeasefireNow