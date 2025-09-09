O nouă țară arabă se ridică împotriva Hamas și presează gruparea să accepte acordul de pace propus de SUA, în războiul cu Israel. Trebuie să elibereze urgent toți ostaticii

Autor: Daniel Groza
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 07:17
Gruparea Hamas a primit un ultimatum FOTO X/Nexta

Premierul Qatarului a cerut Hamas să accepte propunerea de încetare a focului prezentată de SUA, în cadrul unor negocieri la Doha. Planul, sprijinit de Washington și analizat cu atenție de Israel, prevede eliberarea imediată a ostaticilor în schimbul a mii de prizonieri palestinieni, urmată de discuții pentru oprirea definitivă a războiului. Zilele următoare sunt decisive, iar familiile ostaticilor au salutat inițiativa.

Prim-ministrul Qatarului a presat Hamas să „răspundă pozitiv” la noua propunere de încetare a focului a SUA, potrivit unui oficial familiarizat cu întâlnirea, relatează CNN.

Şeicul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani s-a întâlnit luni cu Khalil Al-Hayya, negociatorul şef al Hamas, pentru a discuta acordul. Hamas a confirmat duminică seara că a primit propunerea SUA, care includea „câteva idei” pentru ajungerea la un armistițiu cuprinzător. Israelul a declarat că ia în considerare cu seriozitate propunerea.

Planul, potrivit unui oficial israelian, prevede eliberarea tuturor celor 48 de ostatici în prima zi a armistițului. În schimb, o sursă familiarizată cu propunerea a declarat că Israelul va elibera „mii” de prizonieri palestinieni. Conform propunerii, Israelul și Hamas ar începe imediat negocierile pentru încetarea completă a războiului, iar luptele nu ar fi reluate atâta timp cât discuțiile ar continua. Președintele SUA, Donald Trump, ar asigura menținerea armistițiului atâta timp cât negocierile ar continua.

Zilele următoare sunt considerate cruciale în efortul de a avansa propunerea. Ca răspuns la știrile despre ultima propunere de duminică, Forumul Familiilor Ostatici și Dispăruți a emis o declarație fermă în sprijinul eforturilor SUA, numind-o „o adevărată descoperire”.

„Solicităm guvernului Israelului să-și declare sprijinul neechivoc pentru acordul în curs de elaborare și să-i acorde președintelui Trump sprijinul deplin până când toți ostaticii se vor întoarce acasă - cei vii pentru reabilitare, iar cei căzuți pentru o înmormântare demnă în patria lor,” a declarat forumul.

#razboi Gaza, #Israel, #acord pace, #Hamas, #eliberare ostatici , #Razboi Gaza
