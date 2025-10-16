Rămășițele a încă doi presupuși ostatici israelieni morți predate de Hamas Crucii Roșii. Urmează identificarea

Crucea Roşie a informat armata israeliană miercuri seara, 15 octombrie, că a preluat de la Hamas, în oraşul Gaza, două sicrie care conţin aparent cadavre ale unor ostatici ucişi, relatează The Times of Israel.

Crucea Roşie a transportat sicriele către trupele IDF (armata israeliană - n.r.) din Gaza, unde va avea loc o mică ceremonie, condusă de un rabin militar.

Rămăşiţele vor fi apoi duse pentru identificare.

Hamas nu a anunţat identitatea ostaticilor pe care i-a predat.

„Hamas are obligaţia de a respecta acordul şi de a depune eforturile necesare pentru a returna toate cadavrele”, a punctat armata israeliană.

Hamas a predat toţi ostaticii vii pe care îi deţinea şi toate cadavrele pe care le-a putut recupera, a transmis pe Telegram Brigăzile Ezzedine Al-Qassam, aripa armată a mişcării, asigurând că a „respectat ceea ce a fost convenit”.

„În ceea ce priveşte cadavrele rămase, acestea necesită eforturi mari şi echipamente speciale pentru a le căuta şi extrage, iar noi facem eforturi mari pentru a încheia această chestiune”, a adăugat aripa armată a Hamas.

Până în prezent, Hamas a predat până miercuri seara 10 cadavre, dar Israelul a spus că unul dintre ele nu aparţine niciunuia dintre cei 28 de ostatici consideraţi morţi.

🟡 According to information provided by the Red Cross, two coffins of deceased hostages have been transferred into their custody and are on their way to IDF and ISA forces in the Gaza Strip. Hamas is required to uphold the agreement and take the necessary steps to return all… — Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2025

