Rămășițele a încă doi presupuși ostatici israelieni morți predate de Hamas Crucii Roșii. Urmează identificarea

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 23:29
149 citiri
Rămășițele a încă doi presupuși ostatici israelieni morți predate de Hamas Crucii Roșii. Urmează identificarea
Rămăşiţele a încă doi presupuşi ostatici israelieni morţi predate de Hamas FOTO X/@VividProwess

Crucea Roşie a informat armata israeliană miercuri seara, 15 octombrie, că a preluat de la Hamas, în oraşul Gaza, două sicrie care conţin aparent cadavre ale unor ostatici ucişi, relatează The Times of Israel.

Crucea Roşie a transportat sicriele către trupele IDF (armata israeliană - n.r.) din Gaza, unde va avea loc o mică ceremonie, condusă de un rabin militar.

Rămăşiţele vor fi apoi duse pentru identificare.

Hamas nu a anunţat identitatea ostaticilor pe care i-a predat.

„Hamas are obligaţia de a respecta acordul şi de a depune eforturile necesare pentru a returna toate cadavrele”, a punctat armata israeliană.

Hamas a predat toţi ostaticii vii pe care îi deţinea şi toate cadavrele pe care le-a putut recupera, a transmis pe Telegram Brigăzile Ezzedine Al-Qassam, aripa armată a mişcării, asigurând că a „respectat ceea ce a fost convenit”.

„În ceea ce priveşte cadavrele rămase, acestea necesită eforturi mari şi echipamente speciale pentru a le căuta şi extrage, iar noi facem eforturi mari pentru a încheia această chestiune”, a adăugat aripa armată a Hamas.

Până în prezent, Hamas a predat până miercuri seara 10 cadavre, dar Israelul a spus că unul dintre ele nu aparţine niciunuia dintre cei 28 de ostatici consideraţi morţi.

Israel acuză Hamas că nu respectă înţelegerea de a preda ostaticii vii şi morţi. IDF, gata să reia luptele în Gaza. Trump: "A trebuit să-i opresc, m-am certat cu Bibi"
Israel acuză Hamas că nu respectă înţelegerea de a preda ostaticii vii şi morţi. IDF, gata să reia luptele în Gaza. Trump: "A trebuit să-i opresc, m-am certat cu Bibi"
Preşedintele Statelor Unite Donald Trump a declarat miercuri, 15 octombrie, că se gândeşte să îi permită prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu să reia acţiunile militare în Gaza,...
Trump, contrazis de un funcționar de rang înalt din cabinetul Netanyahu. "Războiul din Gaza nu s-a terminat"
Trump, contrazis de un funcționar de rang înalt din cabinetul Netanyahu. "Războiul din Gaza nu s-a terminat"
Un oficial de rang înalt din cabinetul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat miercuri, 15 octombrie, pentru The Times of Israel că războiul din Gaza „nu s-a terminat încă”,...
#razboi Gaza, #hamas predat ramasite ostatici, #Crucea Rosie , #Razboi Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a dezvaluit cu ce suma a prejudiciat statul roman! "Stati, ca-mi vine rau"
Digi24.ro
"Putin lupta pentru viata sa". Avertismentul ministrului estonian de externe
Adevarul.ro
"Destructurati retelele de securisti care lucreaza cu rusii". Planul de urgenta gandit de Andrei Caramitru pentru a evita colapsul Romaniei

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Controversa privind reintroducerea stagiului militar împiedică eforturile Germaniei de a-și consolida capacitatea de descurajare
  2. Gemul făcut acasă de bunica afectează colectarea TVA în România, susține șeful ANAF. "Este calculat astăzi la GAP-ul de TVA”, explică Adrian Nica
  3. Rămășițele a încă doi presupuși ostatici israelieni morți predate de Hamas Crucii Roșii. Urmează identificarea
  4. Se întoarce monarhia în Franța? Un descendent al regelui Ludovic al XVI-lea spune că e pregătit să revină în slujba țării
  5. Israel acuză Hamas că nu respectă înţelegerea de a preda ostaticii vii şi morţi. IDF, gata să reia luptele în Gaza. Trump: "A trebuit să-i opresc, m-am certat cu Bibi"
  6. Putin pregătește mobilizarea a două milioane de rezerviști. Rusia schimbă legea pentru un război „fără sfârșit”
  7. Un judecător federal suspendă concedierile demarate de Administrația Trump pe timpul blocajului guvernamental: "Sunt contrare legilor"
  8. Rusia, amenințată de SUA cu "costuri" dacă nu pune capăt războiului din Ucraina VIDEO
  9. Dronă iraniană, expusă în Parlamentul britanic. „Europa trebuie să se pregătească pentru atacuri hibride”
  10. Liderul Sindicatului Europol, acuzații grave la adresa ANP după ce doi deținuți au spart serverele penitenciarelor. "S-a încercat muşamalizarea acestui caz"