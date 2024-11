Cel puţin 19 persoane au fost rănite în noaptea de vineri spre sâmbătă, 2 noiembrie, la Tira, în centrul Israelului, când o rachetă a căzut pe o clădire, au anunţat autorităţile.

”Acesta este rezultatul unei lovituri directe a unei rachete Hezbollah în oraşul arab israelian Tira, rănind 19 civili”, a scris Ministerul israelian de Externe pe contul său X, prezentând imagini cu o explozie şi o clădire parţial distrusă în cursul nopţii.

7 people injured tonight when a rocket launched from Lebanon hit the town of Tira.

Even with significantly degraded capabilities, Hezbollah can still cause harm.

This only strengthens our resolve!

