Peste 130 de studenți, arestați în urma manifestațiilor propalestiniene de la New York. Forțele de ordine au fost de chemate printr-un mesaj pe rețeaua X VIDEO

Manifestaţiile studenţeşti propalestiniene care au avut loc la New York, în noaptea de luni spre marţi, 23 aprilie, în faţa sediilor prestigioasei universităţi NYU, s-au încheiat cu peste 130 de studenţi arestaţi, a anunțat un reprezentant al poliţiei din New York (NYPD) pentru AFP.

Aceste persoane au fost eliberate, ulterior, a spus un purtător de cuvânt al NYPD.

Un reprezentant al forţelor de ordine, Kaz Daughtry, a publicat pe X o scrisoare a Universităţii care a cerut poliţiei să intervină "pentru a evacua manifestanţii".

"Dacă refuză să plece, cerem NYPD să ia măsuri coercitive în consecinţă, care pot merge până la arestare", se arată în scrisoare.

Mai multe campusuri americane s-au inflamat în ultimele zile din cauza Războiului din Fâşia Gaza.

#NYC "Are we gonna let them push us back? Stop backing up!" a single protester attempts to hold a double line of NYPD from removing them off NYU grounds. Video by Olga Fe Desk@freedomnews.tv to license pic.twitter.com/5vyhPQm9iw — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) April 23, 2024

Studenţii organizează manifestaţii şi acţiuni de ocupare prin care cer oprirea războiului purtat de către Israel în Fâşia Gaza, un teritoriu palestinian pradă a unui dezastru umanitar.

Aproximativ 100 de studenţi propalestinieni au fost arestaţi săptămâna trecută la Universitatea Columbia, tot la New York.

Şi atunci, preşedinta Universităţii a cerut poliţiei să intervină.

#NOW 'Jail support' gathering is ongoing outside of 1PP NYPD Headquarters where Pro-palestine protesters await release of those arrested during the NYU Stand Off last night. Video by Diego Luzuriaga Desk@freedomnews.tv to license pic.twitter.com/2C38VfhhMH — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) April 23, 2024

Mai multe personalităţi, inclusiv aleşi din Congres, acuză aceste adunări de aţâţarea antisemitismului, o dezbatere care a ajuns până la Casa Albă.

"În ultimele zile, am fost martori ai unei hărţuiri şi apeluri la violenţă împotriva evreilor", declara duminică, 21 aprilie, preşedintele Joe Biden, citat într-un comunicat, în ajunul Paştelui evreiesc.

"Acest antisemitism flagrant este condamnabil şi periculos şi nu are absolut deloc ce să caute în campusurile universitare şi nici nicăieri altundeva în ţară", a declarat şeful statului american.

