Hamas a anunțat că acceptă propunerea de armistițiu prezentată de Egipt şi Qatar

O propunere de armistiţiu, în Războiul din Fâşia Gaza, prezentată de către mediatori din Egipt şi Qatar, a fost acceptată luni, 6 mai, a anunțat mişcarea islamistă palestiniană Hamas.

Israelul nu a comentat, încă, anunțul Hamas și nu există informații dacă Benjamin Netanyahu va accepta, la rândul său, încetarea focului.

Premierul israelian Benjamin Netanyanu a anunţat lansarea unei ofensive terestre în oraşul Rafah, indiferent de rezultatul negocierilor indirecte pe care le poartă cu Hamasul prin intermediul Qatarului, Statelor Unite şi Egiptului în vederea unui armistiţiu, unei eliberări a ostaticilor ţinuţi în Fâşia Gaza şi unei eliberări a unor deţinuţi palestinieni din Israel.

