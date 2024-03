ONU, acuzată că a devenit o ”organizație antisemită”. Vizita lui Antonio Guterres care a înfuriat Israelul FOTO

Ministrul israelian de Externe, Israel Katz, a calificat ONU sâmbătă, 23 martie, drept ”organizaţie antiisraeliană”, după vizita la marginea Fâşiei Gaza a secretarului general al ONU Antonio Guterres, care a cerut un ”armistiţiu umanitar imediat”, relatează AFP.

”Sub conducerea sa, ONU a devenit o organizaţie antisemită şi anti-israeliană care adăposteşte şi încurajează terorismul”, a scris Israel Katz pe platforma X (fostă Twitter).

”Secretarul general al ONU Antonio Guterres a venit astăzi pe partea egipteană a punctului de trecere de la Rafah şi a dat vina pe Israel pentru situaţia umanitară din Gaza, fără a-i condamna în niciun fel pe teroriştii Hamas care jefuiesc ajutorul umanitar”, a acuzat responsabilul israelian.

Acesta este un nou episod în tensiunile recurente dintre Israel şi Naţiunile Unite.

După cinci luni şi jumătate de război care a cufundat Fâşia Gaza într-o situaţie umanitară catastrofală, Guterres a vizitat sâmbătă partea egipteană a Rafah, un oraş situat între teritoriul palestinian şi Egipt.

Responsabilul ONU a spus că a venit pentru a atrage atenţia asupra ”durerii” locuitorilor din Gaza, prizonierii ”unui coşmar fără sfârşit”.

