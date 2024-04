Acuzaţiile de foamete în Fâşia Gaza, dezmințite de Netanyahu. ”Israelul isi rezerva dreptul de a se proteja"

Benjamin Netanyahu a dezminţit miercuri, 17 aprilie, acuzațiile conform cărora în Fâşia Gaza ar fi foamete. În schimb, premierul israelian a reiterat, din nou, dreptul Israelului de a se proteja, în cadrul unor întâlniri, la Ierusalim, cu miniştrii de Externe britanic, David Cameron, şi german, Annalena Baerbockrelatează AFP.

"În aceste întâlniri, premierul a insistat asupra faptului că Israelul îşi rezervă dreptul de a se proteja", anunţă într-un comunicat Guvernul israelian.

Organizaţii internţaionale trag de ceva timp un semnal de alarmă cu privire la o "foamete generalizată" în Fâşia Gaza.

"Israelul face tot ceea ce poate în problema umanitară", le-a dat el asigurări şefilor diplomaţiilor britanică şi germană.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today with British Foreign Secretary David Cameron and with German Foreign Minister Annalena Baerbock.

During the meetings, Prime Minister Netanyahu reiterated that Israel would maintain its right to self-defense. pic.twitter.com/KoJ4soCcHw