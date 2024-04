Ajutorul american pentru Israel apără civilizaţia occidentală, susține Netanyahu. "Mulțumesc, prieteni! Mulțumesc, America!"

Camera Reprezentanților din Congresul american a votat sâmbătă, 20 aprilie, un nou ajutor financiar și pentru Israel, în valoare de 48,7 miliarde de dolari.

Acest ajutor pentru Israel "apără civilizaţia occidentală", a declarat imediat după închiderea votului premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe fondul războiului cu mişcarea palestiniană Hamas şi al tensiunilor tot mai mari cu Iranul, relatează AFP.

"Congresul SUA tocmai a adoptat cu o majoritate covârşitoare un proiect de lege foarte apreciat privind ajutorul, care arată un sprijin bipartizan puternic pentru Israel şi apără civilizaţia occidentală. Le mulţumesc prietenilor noştri, mulţumesc Americii!", a scris Netanyahu pe reţeaua X.

Anterior, şeful diplomaţiei israeliene, Israel Katz, a spus că votul Camerei Reprezentanţilor din SUA privind noul ajutor militar trimite "un mesaj puternic inamicilor noştri".

Votul "dovedeşte legăturile strânse şi parteneriatul strategic dintre Israel şi Statele Unite şi trimite un mesaj puternic duşmanilor noştri", a scris Katz pe contul său de X.

The US Congress just overwhelmingly passed a much appreciated aid bill that demonstrates strong bipartisan support for Israel and defends Western civilization. Thank you friends, thank you America!