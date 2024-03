Agenția ONU din Palestina ar avea peste 450 de angajați „operativi militari” în Gaza. „N-ai cum să mai afirmi "Nu știam!"” VIDEO

Armata israeliană a afirmat luni, 4 martie, că noi informații obținute indică faptul că peste 450 de angajați ai UNRWA (agenția ONU pentru refugiații din Palestina) sunt „operativi militari” ai Hamas, implicați în acțiuni teroriste care au loc în Fâșia Gaza.

UNRWA se află deja în centrul unei furtuni diplomatice din cauza acuzațiilor Israelului că mulți dintre angajații săi lucrează activ pentru Hamas și că unii membri ai personalului au participat chiar la atacul Hamas din 7 octombrie, care a declanșat războiul din Gaza.

Statele Unite și alte țări au întrerupt de atunci finanțarea pentru UNRWA.

„Peste 450 de angajați UNRWA sunt operativi militari în grupuri teroriste din Gaza. Peste 450. Aceasta nu este o simplă coincidență. Acest lucru este sistematic. N-ai cum să mai afirmi "Nu știam!"”, a declarat contraamiralul Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene.

"Over 450 @UNRWA employees are military operatives in terror groups in Gaza... This is no mere coincidence, this is systematic. There is no claiming: 'we didn't know.'"

Watch the full statement by IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari regarding UNRWA workers that were involved in… pic.twitter.com/NB5I6j0f2F