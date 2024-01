Israelul anunță că a încheiat ”dezmembrarea militară” a Hamas în nordul Fâșiei Gaza. Încă doi lideri ai teroriștilor, eliminați FOTO

Forțele de apărare israeliene (IDF) au anunţat sâmbătă seară, 6 ianuarie, că a ”încheiat dezmembrarea structurii militare a Hamas din nordul Fâşiei Gaza”, relatează AFP.

De acum, armata israeliană se va concentra pe ”dezmembrarea” mişcării islamiste palestiniene în centrul şi sudul acestui teritoriu, a mai anunțat IDF.

”Vom face acest lucru în alt fel (...) este nevoie de timp, nu există scurtături în lupta împotriva terorismului”, a declarat generalul Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, într-o conferinţă de presă, în timp ce războiul intră duminică în a patra lună.

Tot sâmbătă, IDF a anunțat că încă doi comandanți Hamas au fost eliminați. Este vorba despre comandantul batalionului Nuseirat al Hamas, Ismail Siraj, și comandantul adjunct al acestuia, Ahmed Wehbe. ”În timpul invaziei și masacrului ucigaș din 7 octombrie, batalionul Nuseirat a fost responsabil pentru atacul asupra Kibbutz-ului Be’eri și a altor comunități israeliene”, a transmis armata israeliană.

🔴ELIMINATED:

Commander of Hamas’ Nuseirat Battalion, Ismail Siraj, and his Deputy Commander, Ahmed Wehbe.

During Hamas’ murderous Oct. 7 invasion and massacre, the Nuseirat Battalion was responsible for the attack on Kibbutz Be’eri and other Israeli communities.

The… pic.twitter.com/OzKJH1JNQI