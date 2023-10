Armata israeliană cere din nou locuitorilor din orașul Gaza să plece spre sud: ”Fereastra voastră de acțiune se închide” VIDEO

Armata israeliană a lansat din nou un apel către locuitorii din Gaza să evacueze partea de nord a teritoriului înaintea unei operațiuni iminente.

Purtătorul de cuvânt al IDF, Daniel Hagari, a declarat: ”Pentru siguranța dumneavoastră imediată, îi îndemnăm pe toți locuitorii din nordul Gaza și din orașul Gaza să se mute temporar în sud”.

El a adăugat: "Mutarea înapoi în nordul Gaza va fi posibilă odată ce ostilitățile intense se vor încheia".

Purtătorul de cuvânt a declarat că Hamas pune civilii în pericol prin poziționarea forțelor sale în școli, moschei și spitale.

An urgent message for the residents of Gaza: pic.twitter.com/GAW3a7lWt8